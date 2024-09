Squid Game 2: Il poster ufficiale anticipa l'uscita del primo trailer (e la prima vittima)

News Serie TV

Il survival drama di successo tornerà su Netflix con i nuovi episodi il 26 dicembre: ecco il primo poster in attesa del teaser trailer, in arrivo prestissimo.

La seconda stagione di Squid Game uscirà il 26 dicembre su Netflix ma, grazie alla key art ufficiale condivisa in occasione della Geeked Week dedicata ai fan, abbiamo già la prima importante anticipazione: il giocatore 392 non se la passerà molto bene. Il servizio di video in streaming ha condiviso il poster in attesa di diffondere il primo teaser trailer ufficiale, in arrivo oggi tra poche ore.

Squid Game 2: Tutte le anticipazioni

Nel poster vediamo una delle guardie di rosso vestite del gioco trascinare il cadavere insanguinato del Giocatore 392, un numero su cui la prima stagione non si era soffermata. Leggiamo poi un avvertimento: il gioco non si ferma. Nei nuovi episodi, infatti Gi-hun (Lee Jung-jae) tornerà a cimentarsi con le sfide ispirate ai giochi per bambini. Tre anni dopo aver vinto il montepremi milionario, il Giocatore 456 è determinato a trovare le persone che si celano dietro ai giochi mortali e a mettere fine a queste feroci competizioni. Usando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal posto più ovvio: cercare l'uomo in un elegante abito che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi finalmente danno risultati, il percorso per abbattere l'organizzazione si rivela più letale di quanto avesse immaginato: per porre fine al gioco, deve rientrarci.

È quasi ora di tirarti di nuovo dentro. Squid Game stagione 2, teaser speciale DOMANI. #GeekedWeek pic.twitter.com/k5niU8VDEb — Netflix Italia (@NetflixIT) September 18, 2024

Ben poco si conosce al momento dei molti nuovi giocatori, o almeno dei più rilevanti tra loro. In una precedente occasione, l'ideatore della serie Hwang Dong-hyuk aveva anticipato che la nuova stagione vedrà Gi-hun cercare vendetta, entrando nel gioco come un personaggio diverso e più centrato. Insieme a Jung-jae rivedremo anche Lee Byung-hun nei panni di Front Man, Wi Ha-jun del poliziotto Jun-ho e Gong Yoo del reclutatore del gioco. Ma ci saranno anche nuovi giocatori.

Intanto Netflix ha già confermato una terza stagione di Squid Game che arriverà nel 2025 e sarà l'ultima, dando così una conclusione alla storia.