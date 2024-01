Squid Game 2, ecco quando esce: Arriva la conferma di Netflix

News Serie TV

In una lettera agli investitori, il gigante dello streaming ha confermato che il drama coreano fenomeno tornerà con la seconda stagione entro la fine del 2024. E nei prossimi mesi tornano anche L'imperatrice e The Diplomat.

È ufficiale: la seconda stagione di Squid Game arriverà su Netflix entro la fine del 2024 (non viene ancora specificata, però, una finestra esatta d'uscita). Lo ha confermato il servizio di video in streaming in una lettera agli investitori. Tra i titoli di punta che vedremo nei prossimi mesi - ha aggiunto la società - ci saranno poi anche le seconde stagioni di The Diplomat e di L'Imperatrice nonché la già annunciata terza stagione di Bridgerton. "Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dello scorso anno abbiano ritardato il lancio di alcuni titoli, abbiamo un programma ampio e audace per il 2024", si legge nel documento.

Il successo di Squid Game

Squid Game ha debuttato su Netflix il 17 settembre 2021 e, dopo poche settimane, è diventato un fenomeno globale, accumulando 1,65 miliardi di ore di visione in 28 giorni e raggiungendo 111 milioni di account Netflix. È stata anche la prima serie Netflix a superare il traguardo dei 100 milioni di abbonati al momento del lancio e, attualmente, rimane la serie più vista di sempre sulla piattaforma. Nel 2022 ha fatto incetta di Emmy, ottenendo 14 nomination e sei vittorie, tra cui il riconoscimento come miglior attore per Lee Jung-jae, il primo attore asiatico a vincere in quest'importante categoria.

La trama e le anticipazioni della seconda stagione

La trama di Squid Game è nota: 456 concorrenti disperati gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won. Nel finale della prima stagione Gi-hun, il vincitore, aveva deciso all'ultimo momento di non imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe portato da sua figlia negli Stati Uniti ma di restare in Corea per pianificare, forse, una sorta di vendetta contro gli organizzatori dei giochi mortali che sono al centro della storia. Il regista e produttore esecutivo di Squid Game Hwang Dong-hyuk, che lavorava a questa storia da oltre 10 anni, ha detto in più di un'occasione di avere ben in mente la trama della seconda stagione, e persino di una terza. E anche se ha condiviso ben poco con i fan, sappiamo che tornerà a dirigere l'intera seconda stagione. Le riprese dei nuovi episodi dovrebbero essere in corso in queste settimane visto che la pre-produzione è iniziata già la scorsa estate.

Le nuove aggiunte al cast

Al momento quello che sappiamo è che nella seconda stagione torneranno i personaggi sopravvissuti alla fine della prima stagione quindi i veterani Lee Jung-jae (Gi-hun, giocatore 456), Lee Byung-Hun (il direttore dei giochi Front Man), Wi Ha-joon (Jun-ho, il poliziotto che si mette alla ricerca di suo fratello) e Gong Yoo (lo "schiaffeggiatore" che invita i concorrenti al gioco). Oltre a loro, vedremo diversi nuovi personaggi di cui ancora non sappiamo nulla. I nuovi interpreti sono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an. Tutti nomi che a noi dicono ben poco ma che, in realtà, in Corea del Sud sono piuttosto affermati, visto che molti di loro hanno già recitato in altre serie Netflix o in precedenti progetti dell'ideatore della serie.