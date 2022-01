Space Force torna finalmente su Netflix! Data e prime foto della stagione 2

News Serie TV

La comedy con Steve Carell tornerà in streaming a febbraio.

Ordinata nel lontano novembre del 2020, la seconda stagione di Space Force, la comedy di Netflix che ha riunito la super coppia di The Office Greg Daniels e Steve Carell, ha finalmente una data. Il servizio di video in streaming ha annunciato che i nuovi episodi saranno disponibili tra poco più di un mese, dal 18 febbraio. Per l'occasione, sono state diffuse anche le prime foto ufficiali.

Space Force: La comedy "spaziale" con Steve Carell

Creata da Daniels con l'ex star di The Office, Space Force segue quest'ultima nei panni di Mark R. Naird, un pilota pluridecorato che sogna di comandare l'aeronautica militare statunitense. La sua vita e i suoi piani sono però stravolti quando deve prendere le redini della nuova sesta branca delle forze armate del Paese: la Space Force. Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota nel Colorado, dove, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e "spacemem", cerca di riportare rapidamente gli astronauti americani sulla Luna e ottenere il dominio totale dello spazio, come richiesto dalla Casa Bianca.

La seconda stagione presenta alcune novità, soprattutto dal punto di vista creativo. Il veterano di Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine Norm Hiscock si è unito alla squadra come co-showrunner, accanto a Daniels. Jimmy O. Yang, che nella serie interpreta il Dott. Chan Kaifang, è ora anche un membro del team di sceneggiatori. Inoltre, la produzione si è trasferita da Los Angeles alla più economica Vancouver. Nei prossimi episodi, insieme con Carell ritroveremo John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers e Don Lake.