Space Force: Ecco il trailer ufficiale della comedy con Steve Carell

La serie, che riunisce l'attore con l'ideatore di The Office Greg Daniels, in streaming su Netflix dal 29 maggio.

Lo spazio è complicato e Greg Daniels, colui che non smetteremo mai di ringraziare per The Office, sta per dimostrarcelo in Space Force, nuova comedy sul posto di lavoro attesa su Netflix per il 29 maggio, sebbene un'idea possiamo farcela già osservando il trailer ufficiale appena diffuso dal servizio di video in streaming.





Daniels rimette al centro della scena Steve Carell, qui interprete di Mark R. Naird, un pilota pluridecorato che sogna di comandare l'aeronautica militare e invece vede la sua vita stravolta quando gli viene chiesto di prendere le redini della nuova sesta branca delle forze armate americane: la Space Force. Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota nel Colorado, dove, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e "Spacemen", cerca di riportare rapidamente astronauti americani sulla Luna e conseguire il dominio totale dello spazio, come richiesto dalla Casa Bianca. Chiaramente, andrà tutto storto.

Nella serie recitano anche John Malkovich e Lisa Kudrow, visti rispettivamente in The New Pope e Friends. Il primo interpreta una delle molte spine nel fianco di Mark, lo scienziato Adrian Mallory, una parodia del dottor Stranamore. La seconda è invece Maggie, la moglie del protagonista.