Sissy Spacek e Jane Levy in Castle Rock di Stephen King

Reduce da tra stagioni in Bloodline, Sissy Spacek reciterà insieme con Jane Levy (Suburgatory) in Castle Rock, prossima serie evento del servizio di video in streaming Hulu sull'universo narrativo di Stephen King, che ne sarà il produttore esecutivo insieme con J.J. Abrams.

Ambientata nell'immaginaria cittadina omonima del Maine che ha fatto spesso da scenario ai romanzi del celebre scrittore, Castle Rock "esplora i temi e i mondi che uniscono l'intero universo di King mentre si addentra in alcuni dei suoi racconti più celebri e amati". Secondo The Hollywood Reporter, Spacek interpreterà Ruth Deaver, la madre adottiva di Henry (André Holland, Moonlight), una professoressa in pensione i cui ricordi sbiaditi potrebbero essere la chiave d'accesso al passato inquietante di Castle Rock. Il ruolo riporta l'attrice nell'universo di King, per il quale ha interpretato Carrie nel film del 1976 Carrie: Lo sguardo di satana.

Levy ha ottenuto invece il ruolo di Jackie, una giovane donna morbosa e ossessionata dalla morte la quale si è auto-nominata la storica di Castle Rock.