Shrinking ospita Michael J. Fox nella stagione 3

Michael J. Fox avrà un ruolo da guest star nella terza stagione di Shrinking di Apple TV+ tornando a recitare in una serie tv dopo cinque anni d'assenza: ecco cosa sappiamo.

Dopo cinque anni d'assenza dal piccolo schermo, Michael J. Fox è pronto a tornare in una serie TV. L'attore sarà una delle guest star della terza stagione di Shrinking, il dramedy di Apple TV+ ideato da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein. Fox non sarà una guest star qualsiasi, visto che la sua storia personale ha degli importanti punti di contatto con la trama della serie che ha trattato con delicatezza tematiche legate al morbo di Parkinson, la stessa malattia che Fox affronta da oltre trent'anni.

Shrinking 3: Cosa sappiamo della partecipazione di Michael J. Fox

Michael J. Fox manca in tv dal 2020, anno in cui era comparso in due episodi di The Good Fight, riprendendo il ruolo di Louis Canning. Tra le altre serie in cui ha recitato ricordiamo Rescue Me, Boston Legal, Curb Your Enthusiasm e Designated Survivor, ma la sua ultima vera serie da protagonista è stata The Michael J. Fox Show, andata in onda per una stagione su NBC tra il 2013 e il 2014. I dettagli sul suo personaggio in Shrinking sono ancora top secret, ma le ipotesi non mancano. Molto probabilmente sarà collegato alla storyline del dottor Paul Rhoades (interpretato da Harrison Ford), lo psicoterapeuta che convive con il morbo di Parkinson fin dalla prima stagione. È possibile che Fox interpreti se stesso, ma per ora non ne siamo certi.

Il legame tra Fox e Bill Lawrence

La partecipazione di Michael J. Fox non è solo una scelta di casting: rappresenta una vera e propria reunion con Bill Lawrence, co-creatore della serie, che lo ha definito pubblicamente "il suo primo mentore". I due hanno lavorato insieme in Spin City, la prima serie creata da Lawrence, dove Fox fu protagonista fino al peggioramento dei suoi sintomi. La sua interpretazione gli valse un Emmy nel 2000 come miglior attore protagonista in una comedy.

Intervistato da People, Lawrence aveva raccontato quanto Fox abbia influito sulla rappresentazione del Parkinson all’interno di Shrinking, ispirando il personaggio di Harrison Ford e l'intera storyline collegata alla malattia. Sia Lawrence che Goldstein hanno avuto esperienze personali con il Parkinson - entrambi i loro padri hanno affrontato la malattia - e questa connessione ha rafforzato il desiderio di raccontarla in modo autentico.

La trama e il cast di Shrinking

Shrinking racconta la storia di Jimmy (Jason Segel), un terapeuta che, dopo la perdita della moglie, decide di abbandonare le convenzioni della sua professione e iniziare a dire ai pazienti esattamente ciò che pensa. Il risultato è un'escalation di situazioni imprevedibili che trasformano la vita dei suoi pazienti e la sua.

Oltre a Jason Segel e Harrison Ford, nel cast ci sono anche Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. New entry della terza stagione saranno Jeff Daniels (nei panni del padre di Jimmy), Sherry Cola e Isabella Gomez. Come anticipato da Lawrence a TVLine, la nuova stagione sarà incentrata sull'evoluzione dei personaggi e sul modo in cui affrontano le trasformazioni delle loro vite.