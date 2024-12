Shifting Gears: Tim Allen e Kat Dennings sono una coppia padre-figlia tutta da ridere nel trailer della nuova serie

News Serie TV

In arrivo negli Stati Uniti il prossimo 8 gennaio, la sitcom riporta Tim Allen su ABC dopo i successi de L'uomo di casa e Quell'uragano di papà.

C'è una nuova coppia di veri numeri uno pronta a farci ridere nel 2025 ed è composta da Tim Allen e Kat Dennings. I due attori sono i protagonisti di Shifting Gears, nuova comedy multi-camera in cui interpretano padre e figlia. La serie è in arrivo negli Stati Uniti, su ABC, dal prossimo 8 gennaio (in Italia la vedremo molto probabilmente prossimamente su Disney+). Nell'attesa, la rete ha diffuso il trailer ufficiale che potete vedere qui sotto.

Shifting Gears: La trama della sitcom

Shifting Gears, che riporta Tim Allen sulla rete americana ABC dopo i successi de L'uomo di casa e Quell'uragano di papà, segue Allen nei panni di Matt, il testardo proprietario di un'officina che restaura auto d'epoca. Quando la figlia di Matt, Riley (Dennings), e i suoi figli adolescenti si trasferiscono a casa sua, il vero restauro ha inizio. Riley si è scontrata con suo padre crescendo e se n'è andata per sposare il ragazzo che odiava ma, una volta divorziata, è costretta a tornare a casa con due figli, sperando che lei e suo padre riescano a far funzionare le cose questa volta.

Michelle Nader, che è stata showrunner di altre due serie con protagonista Kat Dennings (2 Broke Girls e Dollface) anche in Shifting Gears svolge il ruolo di showrunner. Il progetto, inoltre, riunisce Allen con i produttori esecutivi de L'uomo di casa Marty Adelstein, Becky Clements, Richard Baker e Rick Messina, che fanno parte del team di produzione con gli ideatori Mike e Julie Scully e lo stesso attore.

Il resto del cast

Oltre ad Allen e Dennings, il cast di Shifting Gears include Seann William Scott (Welcome to Flatch) nel ruolo di Gabriel, un amico di famiglia di Matt e Riley che lavora nel negozio con Matt; Daryl "Chill" Mitchell (NCIS: New Orleans) nel ruolo di Stitch, descritto come "un ex marine" e "un meccanico in officina"; Maxwell Simkins (Stoffa da campioni - Cambio di gioco) e la giovane Barrett Margolis che interpreteranno i figli di Riley, Carter e Georgia. Tante le guest star già annunciate: tra queste Jenna Elfman (Dharma & Greg) che sarà Eve Drake, "una vivace coreografa e proprietaria dello studio di danza" che si trova di fronte al Parker Customs di Matt, e l'ex co-star di Kat Dennings in Dollface, Brenda Song, che interpreterà Caitlyn, "un'ex compagna di liceo di Riley che ora è vicepreside della scuola".