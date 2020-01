Sex Education: Gillian Anderson stava per rifiutare la parte di Jean

News Serie TV

L'attrice ha rivelato come si è convinta ad interpretare l'eccentrica terapista sessuale madre di Otis.

Tra i numerosi elementi che rendono Sex Education una delle migliori serie del momento, c'è sicuramente la splendida interpretazione di Gillian Anderson nei panni della terapista sessuale Jean Milburn. Pensate che, se non fosse stato per Peter Morgan, il creatore di The Crown nonché suo fidanzato da quattro anni, non avremmo potuto godere della sua innata eleganza nel ruolo della madre di Otis. "Quando mi è stata inviata la sceneggiatura, l'ho buttata nel cestino", ha confessato nella video intervista con Netflix che trovate di seguito: "Avevo letto qualche battuta e mi ero detta: 'è troppo trasgressiva per me'. Poi il mio compagno, che è uno scrittore, l'ha letta e mi ha detto: 'non puoi non accettare! È divertentissima! Rileggila'. L'ho ascoltato e non sono più riuscita a smettere".

Gillian Anderson si definisce una madre fiera, grazie all'alchimia con Asa Butterfield

"Mi sento davvero una madre fiera, quando vedo Asa (Butterfield, Otis) e Ncuti (Gatwa, Eric), ha aggiunto: "Quando ho rivisto la prima stagione, ho ammirato lo stile di Asa: è davvero entrato nella parte e non è mai prevedibile. Infatti il rapporto tra Jean e Otis è stato facilissimo da creare, perché abbiamo trovato subito il nostro ritmo, il tono giusto, è stato tutto molto istintivo e naturale". Ma l'attrice non si è risparmiata neanche sul resto del cast: "Sono tutti davvero bravissimi. Mi sorprende sempre scoprire il livello di maturità nelle loro scelte, nel modo di esprimersi e di recitare. Sicuramente sono più vicini alla loro adolescenza di quanto non lo sia io, che neanche ricordo se ho mai fatto sesso a scuola o con chi ho sperimentato le prime cose ed è interessante constatare quanto siano pronti a rivivere i momenti più imbarazzanti di quegli anni".

Il motivo per cui Sex Education ha avuto successo

Commentando il successo riscontrato dalla serie, l'attrice ha poi dichiarato: "Credo che una serie come questa sia molto utile e interessante per spettatori di diverse estrazioni, culture, territori, credo, quartieri e rapporti sentimentali. Una delle lezioni più importanti che regala è che non importa chi tu sia, quali siano i tuoi pensieri, le tue perversioni, i tuoi gusti o preferenze sessuali: chiunque tu dica di essere e in qualunque modo tu ti senta a tuo agio, va bene. Questa serie riesce a mostrare personalità diverse e a renderle tutte rilevanti, senza escludere conflitti, dolore, paura e mancanza di comunicazione, facendo capire ai più giovani che tutti passano fasi simili. Tutti quanti gli abitanti del mondo, ad un certo punto della propria vita, passeranno attraverso le stesse difficoltà e la stessa confusione, proveranno lo stesso senso di colpa e imbarazzo".

Dopo Sex Education, l'attrice sarà Margaret Thatcher nella stagione 4 di The Crown

Oltre a portare a termine la stagione 2 di Sex Education, nei mesi scorsi Gillian Anderson è stata fotografa nelle vesti di Margaret Thatcher. L'attrice interpreterà infatti la Lady di Ferro nella stagione 4 di The Crown, recitando per la prima volta in una serie scritta dal suo compagno. "La sua storia è affascinante", ha raccontato in un’intervista con il Guardian. "Si potrebbe tracciare una linea molto definita, partendo dall’infanzia trascorsa in un negozio, per poi arrivare al suo modo di lavorare, alla sua etica e le sue credenze. Tutto quello che le è successo dopo, è un sintomo della sua infanzia". "Sono felice di entrare a far parte del cast di The Crown e di avere l’opportunità di interpretare una donna così complicata e controversa", ha aggiunto. "Margaret Thatcher è stata indubbiamente formidabile e mi sto documentando sul suo conto con molto piacere. Oserei dire di essermi innamorata dell’icona che, nel bene e nel male, ha definito un'era".