Serie TV con lupi mannari: 5 titoli imperdibili da recuperare dopo Teen Wolf

Siete a caccia di nuove serie tv con lupi mannari dopo aver guardato Teen Wolf, film sequel incluso? Ecco cinque titoli soprannaturali disponibili in streaming.

Un vero branco non dimentica, neanche a distanza di tempo, cosa significa lottare fianco a fianco tra la vita e la morte. Teen Wolf, dopo aver archiviato le stagioni in onda dal 2011 al 2017, ha riconquistato il piccolo schermo, questa volta in formato film con un sequel che ha riacceso i riflettori su Beacon Hills. Il fascino del lupo mannaro è diventato un vero e proprio trend nel mondo dello spettacolo. Teen Wolf, infatti, non è l'unico ad aver sfruttato questa creatura tramutandola in protagonista indiscussa della trama. Se vi è piaciuto particolarmente (e avete gradito anche il film sequel), vi suggeriamo altre 5 serie tv soprannaturali con lupi mannari da recuperare.



Non solo Teen Wolf: 5 serie tv soprannaturali da recuperare

Wolf Pack

Considerando che la mente dietro Wolf Pack è la stessa di Teen Wolf, non potremmo che partire da qui, suggerendovi di recuperare questa novità in casa Paramount+. La serie tv, nata da un'idea di Jeff Davis, è disponibile in streaming anche in Italia a partire dal 23 febbraio e la punta di diamante dello show è Sarah Michelle Gellar. L'iconica interprete di Buffy l'ammazzavampiri torna in tv con un nuovo, appassionante ruolo tramite il quale cerca di destreggiarsi tra legge, teenager e creature soprannaturali.

The Order

Nonostante sia stata cancellata dopo la messa in onda della seconda stagione, una valida serie tv con protagonisti lupi mannari è The Order. Distribuita in streaming da Netflix e creata da Dennis Heaton e Shelley Eriksen, la storia raccontata è quella di Jack Morton, matricola al college che non solo finisce per essere tramutato in un lupo mannaro, ma si unisce anche a una società segreta, nota come The Hermetic Order of the Blue Rose.

What We Do in the Shadows

Vampiri e lupi mannari non vanno d'accordo ed è un cliché ben esposto anche in What We Do in the Shadows. Certo, sappiamo che i protagonisti della serie tv sono principalmente vampiri, ma non mancano altre creature mostruose come per l'appunto i lupi mannari, il cui odore risulta nauseabondo per Nadja, Nandor e Laszlo. In onda dal 2019 e disponibile con le prime tre stagioni su Disney+, What We Do in the Shadows è una comedy soprannaturale che segue la struttura del falso documentario per mostrare con occhio ravvicinato la vita di quattro vampiri a Staten Island. In principio il loro obiettivo era quello di conquistare il mondo, ma hanno adottato uno stile di vita drasticamente americano, seppur notturno, con il supporto del famiglio Guillermo.

Wolf Like Me

Più drammatica è Wolf Like Me, nata da un'idea di Abe Forsythe, che figura anche come regista. Protagonisti sono Josh Gad e Isla Fisher, entrambi naturalmente umani nelle proprie fragilità ma costretti ad affrontare un segreto soprannaturale. La serie tv è disponibile su Prime Video e racconta la storia di un padre single che incontra una donna, Mary, a seguito di un brutale incidente d'auto. Nonostante cerchi di prendere le distanze, Mary torna da Gary come se fosse la sua calamita. La donna cela un segreto e a un certo punto decide di condividerlo, trascinando Gary nella sua oscurità.

A Discovery of Witches

Ultimo consiglio di serie tv a tema soprannaturale se vi è piaciuto Teen Wolf è A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe, disponibile su NOW e basato sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness. La trama in questo caso gioca su più figure soprannaturali. La protagonista, ad esempio, è una potente strega. Il suo nome è Diana e lavora come storica ad Oxford. Ed è proprio qui che incontra un uomo affascinante quanto pericoloso, Matthew Clairmont, un vampiro misterioso che le offre il suo aiuto. Nonostante la storia si concentri principalmente sulla faida tra vampiri e streghe, non mancano altre figure come i lupi mannari.