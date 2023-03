Serie TV ambientate in Irlanda: 5 titoli da vedere in occasione di San Patrizio

News Serie TV

Con la sua natura incantevole, la storia e la cultura l'Irlanda è da sempre una delle location predilette dalle serie tv: ecco qualche consiglio per festeggiare la giornata del 17 marzo, St. Patrick's Day.

Irlanda. Con i suoi paesaggi mozzafiato, i suoi castelli maestosi, le sue leggende che hanno ispirato storie e mondi fantastici e i suoi tradizionali pub non poteva che affascinare e ispirare anche chi scrive e produce Serie TV. In occasione della festa di San Patrizio, il patrono d'Irlanda che si festeggia ogni anno il 17 marzo, vogliamo consigliarvi 5 serie (più una bonus) ambientate o girate in questa terra piena di sorprese, misteri, gioia e calore.

5 Serie TV ambientate in Irlanda, per festeggiare San Patrizio

Storie drammatiche, commedie, crime, fantasy e soprattutto serie di ambientazione storica: l'Irlanda negli anni ci ha regalato decine di serie memorabili. Storie emozionanti e avvincenti che possono contare su sceneggiatori, registi e interpreti di talento. Ecco quelle che meritano sicuramente di essere viste.

Bad Sisters

Derry Girls

Normal People e Conversations With Friends

Rebellion

The Fall

Bonus: Il Trono di Spade

Bad Sisters

L'apprezzata sceneggiatrice Sharon Horgan ha portato su Apple TV+ Bad Sisters, una dark comedy irriverente al punto giusto che vi strapperà una risata e un sorriso amaro. Al centro della storia ci sono cinque sorelle molto unite, una interpretata proprio da Horgan. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un'indagine per approfondire le cause della morte visto che tutte loro avevano più di un motivo per ucciderlo.

Derry Girls

Ispirata alla vita della sua creatrice Lisa McGee e ambientata durante il conflitto in Irlanda del Nord alla fine degli anni '90, Derry Girls (su Netflix) segue cinque studentesse di una scuola cattolica mentre affrontano le sfide dell'adolescenza in un periodo particolarmente turbolento per il Paese. Una storia di formazione emozionante ed esilarante, questa serie mostra sullo sfondo anche i grandi cambiamenti attraversati negli anni '90 dall'Irlanda del Nord.

Normal People e Conversations With Friends

La scrittrice Sally Rooney è una delle voci moderne più puntuali e autorevoli d'Irlanda. I suoi due romanzi di successo, Persone normali e Parlarne tra amici, sono diventate due serie tv di grande impatto che mostrano le incongruenze, le paure, gli amori e le relazioni di un'intera generazione, quella dei Millennial. In Normal People (su LIONSGATE+, ancora per poco) Marianne e Connell (Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal) sono due giovani che si conoscono in una cittadina della costa atlantica dell'Irlanda e si ritrovano nel corso degli anni. Conversations With Friends (appena arrivata su RaiPlay), ambientata principalmente a Dublino, segue le vicissitudini di quattro amici: una coppia di amiche ed ex fidanzate e due coniugi, tutti coinvolti in un'intricata relazione che lascerà un segno indelebile nelle loro vite.

Rebellion

Rebellion (su Netflix) è un drama storico che racconta i fatti che hanno portato alla nascita della moderna Irlanda. Ci troviamo a Dublino nel 1916. Parallelamente allo svolgimento della Prima Guerra Mondiale, un gruppo di nazionalisti organizza un'insurrezione armata allo scopo di porre fine al dominio britannico e rivendicare l'indipendenza del proprio Paese. La storia viene raccontata soprattuto attraverso la prospettiva di alcune donne che svolgono un importante ruolo nella rivoluzione.

The Fall

Probabilmente una delle serie crime più riuscite degli ultimi decenni, The Fall (su Netflix) è ambientata in una Belfast buia e misteriosa (in Irlanda del Nord), teatro di una serie di strani omicidi. A indagare viene chiamata la sovrintendente Stella Gibson (Gillian Anderson), una donna maniaca del controllo che capisce subito che i crimini sono tutti collegati. Dall'altra parte della storia c'è un killer insospettabile: un famoso terapista che conduce una doppia vita e riesce a uccidere senza lasciare tracce (Jamie Dornan).

Bonus: Il Trono di Spade

Cone serie bonus non potevamo non ricordare Il Trono di Spade (su Sky e NOW) visto che la maggior parte delle location della serie fantasy si trovano proprio in Irlanda del Nord. Solo per citarne alcune: Castle Ward, nella Contea di Down, diventato il Castello degli Stark di Grande Inverno, Downhill Strand diventata la spiaggia di Roccia del Drago, Dunluce Castle trasformato nel castello dei Greyjoy delle Isole di Ferro e molte altre.

Sappiamo che alla fine la nostra lista è arrivata a ben 7 serie tv, ma come fare a scegliere quando in tv ci sono così tanti titoli ambientati in Irlanda che meriterebbero attenzione? Magari approfittiamo di questa gioiosa festa, rigorosamente vestiti di verde, per recuperarne anche altri. Buona visione!