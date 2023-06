Secret Invasion: Il finale del primo episodio dimostra che nessuno è al sicuro

News Serie TV

Il debutto di Secret Invasion ha reso ben chiaro un passaggio fondamentale: nessuno è al sicuro tra i personaggi della serie Marvel. Cosa dovremo aspettarci dopo il finale del primo episodio? Attenzione ovviamente agli spoiler!

Secret Invasion ha riportato Nick Fury sulla Terra e non per una lieta reunion. L'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. ha preferito rifugiarsi nello spazio dopo quanto accaduto in Avengers: Infinity War e Endgame. Il Blip ha causato conseguenze inimmaginabili per molti dei personaggi protagonisti dell'MCU e Nick Fury sta ancora cercando di capire come affrontare i danni riportati. Il primo episodio della nuova Serie TV Marvel, però, dimostra che nessuno è al sicuro e che anche il più indispensabile dei personaggi può andare incontro a un atroce destino. Un dettaglio che Nick Fury ha assaporato sin da subito, piangendo un primo importante ferito in battaglia.

Secret Invasion non ha paura di osare né di ferire, come dimostra il finale del primo episodio: E adesso?

Quanto segue include anticipazioni sul primo episodio di Secret Invasion, quindi ne sconsigliamo la lettura a chi preferisce non rovinarsi la sorpresa. Samuel L. Jackson ha ripreso il suo celebre ruolo, riportando Nick Fury in azione. E, nonostante i cambiamenti a cui è andato incontro, non si può dire che non sia un personaggio coraggioso e disposto a tutto pur di fare la sua parte. La prima serie Marvel del 2023, un thriller politico, ha chiarito sin da subito che è in corso una battaglia segreta tra Skrull ed esseri umani e che nessuno è realmente al sicuro. Gli Skrull possono cambiare continuamente forma, per cui hanno un vantaggio. Ma Nick Fury ha anni di addestramento e conoscenza alle spalle, così come Maria Hill, interpretata ancora una volta da Cobie Smulders. Insieme all'amico Skrull Talos, cercano di contrastare la fazione ribelle dei mutaforma a Mosca, ma non riescono a sventare l'attentato e in più perdono un membro prezioso del gruppo. Maria Hill è la prima, grande vittima di Secret Invasion. A ucciderla è il leader degli Skrull ribelli, Gravik, ma sotto le false sembianze di Nick Fury. Maria, infatti, è convinta che sia stato l'amico di vecchia data a spararle, ma non è così. Muore tra le sue braccia, in una pozza di sangue, mentre tutto intorno è caos.

La morte di Maria Hill potrebbe avere grandi conseguenze sulla trama di Secret Invasion. Nonostante negli anni non abbia mai avuto un ruolo particolarmente rilevante, ha preso parte a diversi film Marvel come The Avengers, Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Infinity War e Endgame. Così come è apparsa in Agents of S.H.I.E.L.D. Il suo ritorno in Secret Invasion ha illuso il pubblico, considerando che Maria è sempre stata un ottimo braccio destro per Nick Fury. Adesso, invece, lui si ritrova da solo a combattere una battaglia complicata e di cui avverte anche la responsabilità. Perché tempo addietro è stato proprio Fury a promettere agli Skrull una nuova casa in Captain Marvel. Ma non ha mai mantenuto quella promessa e, dopo il Blip, ha preferito rintanarsi nello spazio. La fazione ribelle degli Skrull ha smesso di aspettare e vuole conquistare la sua nuova casa con la forza. Come influirà la morte di Maria Hill sulla trama di Secret Invasion? Quel che è certo è che al momento tutto appare lecito. Dovremo aspettarci altre grandi morti entro la fine della serie?