Sarah Michelle Gellar riceverà il Premio Icona al Festival Internazionale delle Serie di Cannes

La star di Buffy l'ammazzavampiri è attualmente in tv, su Paramount+, con Wolf Pack.

Sarah Michelle Gellar è un'icona. Ora lo certifica anche un premio. La star di Buffy l'ammazzavampiri, attualmente nel cast della nuova serie fenomeno di Paramount+ Wolf Pack, riceverà l'Icon Award di quest'anno al Canneseries, l'importante Festival Internazionale delle Serie di Cannes, la cui sesta edizione avrà luogo dal 14 al 19 aprile.

Sarah Michelle Gellar riceve l'Icon Award al Canneseries

"Sarah Michelle Gellar è una produttrice e attrice candidata ai Golden Globe e vincitrice di un Emmy", ricorda il sito del festival. "Iniziando la sua carriera di attrice da bambina, Gellar è rimasta una leader sulla strada del successo. Una veterana della televisione, del teatro e del grande schermo, la lista dei suoi crediti è lunga, il che l'ha aiutata a mantenere il suo status nel settore. È la protagonista e produttrice esecutiva del successo mondiale di Paramount+ Wolf Pack del creatore Jeff Davis".

In tv, Gellar è stata anche la protagonista della fin troppo sottovalutata Ringer e ha recitato per due stagioni accanto a Robin Williams nella comedy The Crazy Ones. Prima di Buffy è stata inoltre per diversi anni uno dei volti della soap opera La valle dei pini. Al cinema, invece, la si ricorda in Scooby-Doo, The Grudge e soprattutto Cruel Intentions - Prima regola: non innamorarsi.

Gli organizzatori di Canneseries hanno annunciato che premi onorifici saranno consegnati anche all'attrice Morfydd Clark e alla sceneggiatrice Joey Soloway. Clark, interprete di una giovane Galadriel nella serie di successo di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, riceverà il premio Miglior star emergente, mentre Soloway, ideatrice della pluripremiata serie di Prime Video Transparent, riceverà il Commitment Award, premio che onora l'impegno sociale dei creativi nell'industria televisiva.