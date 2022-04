Samantha Morton sarà di nuovo Alpha in Tales of the Walking Dead

News Serie TV

L'attrice riprenderà il ruolo in un episodio dello spin-off antologico.

I produttori lo avevano promesso: Tales of the Walking Dead, il nuovo spin-off antologico di The Walking Dead atteso in tv per l'estate, avrebbe raccontato anche i retroscena di alcuni personaggi già incontrati nello zombie drama di successo prossimo alla conclusione, e non solo storie di sopravvissuti "nuovi di zecca". La prima (e ci auguriamo non l'unica) di cui ne sapremo di più è Alpha, la leader dei Sussurratori che Samantha Morton ha interpretato tra la nona e la decima stagione.

Samantha Morton in Tales of the Walking Dead

Morton tornerà a interpretare Alpha in uno dei sei episodi che comporranno la stagione 1 di Tales of the Walking Dead. I dettagli della storia sono chiaramente tenuti sottochiave, mentre dello spin-off sappiamo che ciascun episodio racconterà una storia autonoma e autoconclusiva. Come i fan di TWD ricorderanno, Alpha ha terrorizzato i sopravvissuti di Alexandria, Hilltop e del Regno come leader di un gruppo che scorticava i volti dei vaganti e ne indossava la pelle come maschere per muoversi inosservati e muovere intere orde di morti-viventi.

Con ogni probabilità, l'episodio di Tales of the Walking Dead che la coinvolgerà sarà ambientato prima di questi fatti, poiché - se non avete visto ancora tutti gli episodi, attenzione alle anticipazioni! - Alpha è stata poi uccisa da Negan (Jeffrey Dean Morgan). Inoltre, la stessa The Walking Dead aveva scavato nel suo passato, mostrando in alcuni flashback come lei e la figlia Lydia (Cassady McClincy) sono sopravvissute all'inizio dell'epidemia e come in seguito hanno incontrato l'uomo che sarebbe diventato il suo comandante in seconda, Beta (Ryan Hurst).

Tales of the Walking Dead: Il resto del cast

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Morton raggiunge gli altri membri del cast Anthony Edwards (Inventing Anna), Parker Posey (Lost in Space), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Poppy Liu (Hacks), Jillian Bell (Workaholics), Olivia Munn (The Newsroom), Jessie T. Usher (The Boys), Danny Ramirez (The Falcon and The Winter Soldier), Loan Chabanol (Gigolò per caso), Embeth Davidtz (The Morning Show) e Daniella Pineda (Cowboy Bebop). Nelle ultime ore, al cast si sono uniti anche Lauren Glazier (Mindhunter) e Matt Medrano (Yellowstone). Tutti loro interpreteranno ruoli i cui dettagli non sono stati resi noti.