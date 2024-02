Sam Heughan era interessato a Il Trono di Spade: Ha partecipato a sette audizioni

News Serie TV

Prima del successo in Outlander, Sam Heughan ha mostrato interesse per Il Trono di Spade e ha confessato di aver tentato ben sette volte di ottenere un ruolo prima di arrendersi.

Oggi Outlander non sortirebbe lo stesso effetto senza Sam Heughan. Eppure l'attore, in precedenza, ha provato più volte ad unirsi a un'altra Serie TV di grande successo che avrebbe sicuramente aiutato la sua carriera a decollare prima di interpretare l'aitante Jamie Fraser. Ma di quale show si tratta? Piccolo indizio: racconta una storia fantasy ambientata a Westeros! Impossibile sbagliare, dunque. Si tratta de Il Trono di Spade (Game of Thrones), la cui storia è tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Durata otto stagioni, ha aiutato a lanciare la carriera di moltissimi attori e attrici, come Emilia Clarke, Sophie Turner, Kit Harington, Pedro Pascal e Richard Madden solo per ricordarne alcuni. E avrebbe potuto aiutare anche quella di Sam Heughan, che ha partecipato a ben sette audizioni per ruoli differenti, tutte fallite.

Sam Heughan era interessato a Il Trono di Spade: Ha fatto sette audizioni, tutte fallite

Outlander e Il Trono di Spade sono entrambe serie tv che non fanno a meno della violenza. In più hanno in comune l'interesse manifestato da Sam Heughan, che, prima di interpretare Jamie Fraser, ha tentato di unirsi più volte al cast di quest'ultima: ben sette, per la precisione. Innegabile il fascino de Il Trono di Spade, soprattutto agli occhi di chi desidera recitare nella vita. Pare che Heughan abbia tentato varie strade, come ha raccontato a Vanity Fair, ma in ogni caso la buona stella non sembrava essere dalla sua.

Ho tentato il provino per Renly, Loras e alcuni membri dei Guardiani della Notte. E ci andavo sempre molto vicino! Dicevo convinto: "Ragazzi, datemi una spada!".

I personaggi menzionati da Sam Heughan sono stati coinvolti nella serie tv. Ad esempio, Renly Baratheon è stato affidato a Gethin Anthony, ma la sua partecipazione è stata alquanto breve perché così voleva la storia. Stesso discorso per Loras Tyrell, interpretato poi da Finn Jones. In Outlander, Sam Heughan ha avuto sicuramente modo e spazio per mostrare il proprio talento interpretando uno dei personaggi più amati della serie tv. In ogni caso, Heughan non è l'unico ad aver puntato su Il Trono di Spade: anche Millie Bobby Brown, tempo fa, ha ammesso di aver quasi abbandonato il mondo della recitazione dopo aver perso un ruolo per Game of Thrones.