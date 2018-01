SAG Awards 2018: Vincono i cast di This Is Us, Big Little Lies e Veep

La scorsa notte, il sindacato degli attori ha premiato a Los Angeles i migliori interpreti della stagione all'edizione 24 degli Screen Actors Guild Awards, più comunemente noti come SAG Awards. Condotta dalla star di The Good Place Kristen Bell, e con ogni categoria presentata da donne in risposta al movimento #MeToo, la serata ha visto trionfare il cast di This Is Us per le serie drammatiche e quello di Veep per le comedy, mentre parte del cast di Big Little Lies è stato premiato nelle categorie riservate alle miniserie.

Prima di lasciarvi alla lista completa dei vincitori, merita una sottolineatura la vittoria di Sterling K. Brown come miglior attore in una serie drammatica per la sua interpretazione nel drama di NBC This Is Us. Primo attore di colore a vincere in questa categoria, Brown ha dichiarato: "Che benedizione fare ciò che ami per vivere. E quale onore essere riconosciuto dai tuoi colleghi per aver fatto un buon lavoro. Questa sala è una fonte d'ispirazione infinita per me. Adoro ognuno di voi. La gente dice che siamo strani e bizzarri. La verità è che tutti siamo strani e bizzarri, e dobbiamo amarci per quello che siamo". Scrive una nuova pagina di storia anche la vittoria di Julia Louis-Dreyfus come migliore attrice in una comedy per la sua interpretazione in Veep. In questo caso si tratta della prima a vincere in questa categoria per la quinta volta.

CAST IN UN DRAMA

Il Trono di Spade

Stranger Things

The Crown

The Handmaid's Tale

This Is Us

ATTORE IN UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Peter Dinklage, Il Trono di Spade

David Harbour, Stranger Things

Bob Odenkirk, Better Call Saul

ATTRICE IN UN DRAMA

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Claire Foy, The Crown

Laura Linney, Ozark

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Robin Wright, House of Cards

CAST IN UNA COMEDY

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange Is the New Black

Veep

ATTORE IN UNA COMEDY

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes, Will & Grace

William H. Macy, Shameless

Marc Maron, GLOW

ATTRICE IN UNA COMEDY

Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Alison Brie, GLOW

Jane Fonda, Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Lily Tomlin, Grace and Frankie

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Benedict Cumberbatch, Sherlock

Jeff Daniels, Godless

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Geoffrey Rush, Genius

Alexander Skarsgård, Big Little Lies

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Laura Dern, Big Little Lies

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, FEUD: Bette and Joan

Susan Sarandon, FEUD: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

STUNT

GLOW

Homeland

Il Trono di Spade

Stranger Things

The Walking Dead