S.W.A.T. salvata: CBS ordina la stagione 7 dopo le reazioni negative alla cancellazione

News Serie TV

La settima stagione sarà l'ultima per la serie tv con Shemar Moore.

S.W.A.T. avrà un finale! Tre giorni dopo la cancellazione del procedurale, CBS è tornata sui propri passi ordinando la produzione di una settima stagione. Questa sarà l'ultima e si limiterà a 13 episodi. La decisione segue il contraccolpo registrato dalla rete americana nelle scorse ore, con i fan, il protagonista Shemar Moore e i produttori che avevano espresso la propria delusione e rabbia per l'incapacità di raggiungere un accordo economico con lo studio di produzione Sony Pictures Television.

CBS salva S.W.A.T. dopo la cancellazione: La stagione 7 si farà

"Abbiamo ascoltato i nostri spettatori e il loro sfogo di passione per S.W.A.T. e abbiamo raggiunto un accordo per rinnovarla per un'ultima stagione di 13 episodi che andrà in onda durante la stagione televisiva 2023-24", hanno dichiarato la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach e la presidente di Sony Pictures Television Studios Katherine Pope in un comunicato congiunto. "S.W.A.T. è andata in onda su CBS per sei stagioni raccogliendo un seguito devoto. Siamo felici di aver trovato un modo per riportarla in onda e chiudere le storie della serie e dei personaggi, come il pubblico merita. Ancora una volta, apprezziamo i talenti e gli sforzi del cast, degli sceneggiatori, dei produttori, della troupe e di tutti coloro che hanno contribuito al successo di S.W.A.T. Attendiamo con impazienza il suo ritorno la prossima stagione".

Shemar Moore festeggia il risultato su Instagram

Lo stallo che aveva portato alla cancellazione di S.W.A.T. era derivato dal mancato raggiungimento di un accordo economico vantaggioso, dove la rete spingeva per contenere la spesa alla luce delle minori entrate pubblicitarie in un momento di crisi della tv broadcast dovuto soprattutto all'egemonia dei servizi streaming e lo studio insisteva per incrementare il budget così da contrastare l'aumento dei costi e garantirsi ancora un margine di profitto. Moore aveva risposto alla notizia con parole dure, sostenendo che la cancellazione non aveva senso e che era stato commesso un "f*****o errore".

Nelle scorse ore, l'attore è tornato su Instagram per festeggiare il risultato in una storia: "Sììì!!! Ce l'abbiamo fatta!!! S.W.A.T. tornerà per una settima e ultima stagione di 13 episodi!!! Grazie a tutti i fan per il continuo e straordinario supporto!!", ha scritto. La reazione dell'ideatore Shawn Ryan è stata invece quella di condividere una foto divertente su Twitter. Lo scatto è una manipolazione di una vecchia fotografia che ritrae il Presidente Harry S. Truman mentre mostra la prima pagina del Chicago Daily Tribune con l'errato titolo "Dewey batte Truman", diventato "CBS cancella S.W.A.T.".