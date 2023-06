Ryan Murphy lascia Netflix dopo i successi di Dahmer e The Watcher; probabile ritorno alla Disney

News Serie TV

Per il servizio streaming ha creato inoltre The Politician, Hollywood e Ratched.

Ryan Murphy, uno dei creativi più affermati di Hollywood, vincitore di sei Emmy e il "Re del Boom dello Streaming" come è stato definito da Time, sta lasciando Netflix dopo una collaborazione quinquennale valsagli qualcosa come 300 milioni di dollari. Lo riporta Bloomberg, secondo il quale l'accordo in esclusiva con la piattaforma firmato nel 2018 sta per scadere e non sarà rinnovato, con lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo diretto verso Disney, dove si riunirà con la co-presidente dell'intrattenimento Dana Walden, con la quale negli anni prima di Netflix aveva collaborato in molti dei suoi successi per FOX e FX, tra cui Glee e American Horror Story.

Le serie tv di Ryan Murphy per Netflix

Durante il suo periodo a Netflix, Ryan Murphy si è dato un gran daffare, creando nuovi titoli che hanno scalato le classifiche della piattaforma, in alcuni casi stabilendo nuovi record, e alimentato il dibattito pubblico, mentre i critici spesso non si sono dimostrati entusiasti tanto quanto avevano fatto in passato. Dal dramedy studentesco The Politician, fermato dopo due stagioni, alle miniserie patinate Hollywood e Halston, dal thriller psicologico Ratched, di cui si attende la seconda stagione, ai recenti successi Mostri, un'antologia sui criminali più mostruosi d'America, e The Watcher, entrambi rinnovati, tutti gli elementi tipici della narrativa di Murphy, incluso il coinvolgimento di grandi nomi di Hollywood (si ricordano tra i tanti Gwyneth Paltrow, Patti LuPone, Ewan McGregor, Sharon Stone e Naomi Watts), sono stati per anni appannaggio di Netflix, sebbene lui abbia continuato a contribuire come produttore esecutivo alle sue precedenti serie in corso, tra cui 9-1-1, American Crime Story e American Horror Story.

Con Netflix Murphy ha portato sugli schermi anche tre film - The Boys in the Band, The Prom, con Meryl Streep e Nicole Kidman nel cast, e Mr. Harrigan's Phone -, e la docuserie nominata a quattro Emmy The Andy Warhol Diaries. Tra i suoi prossimi progetti c'era invece A Chorus Line, miniserie basata sul classico di Broadway. In attesa di sviluppi (secondo le fonti un accordo con Disney non è stato ancora raggiunto), è ipotizzabile che, sebbene probabilmente in misura minore, le sue serie rinnovate da Netflix continueranno a interessarlo.