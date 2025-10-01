RIV4LI: Su Netflix la nuova serie che parla ai ragazzi con la voce dei ragazzi

News Serie TV

In streaming su Netflix è disponibile RIV4LI, spin-off della fortunata serie DI4RI ma con un cast tutto nuovo: abbiamo incontrato i protagonisti Samuele Carrino, Kartika Malavasi, Edoardo Miulli e Melissa Di Pasca insieme al regista Alessandro Celli.

Dopo l'anteprima dello scorso luglio, al Giffoni Film Festival, che ha entusiasmato e incuriosito i tanti ragazzi presenti, è arrivata finalmente su Netflix RIV4LI, la nuova serie teen firmata da Simona Ercolani, spin-off del successo DI4RI. La serie per ragazzi raccoglie l'eredità tematica di quest'ultima ma ne rivoluziona il cast, i personaggi e l'ambientazione. Siamo sempre in una scuola media ma al centro del racconto ci sono una nuova Terza D, stavolta a Pisa, e un nuovo gruppo di protagonisti alle prese con conflitti, sfide, emozioni forti e il bisogno profondo di sentirsi visti e accettati. Proprio al Giffoni Film Festival avevamo incontrato i protagonisti Samuele Carrino, Kartika Malavasi, Edoardo Miulli e Melissa Di Pasca e il regista Alessandro Celli. E oggi prendiamo in prestito le loro parole per entrare nello spirito della serie disponibile dal 1° ottobre con 14 episodi.

RIV4LI, la trama: La rivalità diventa connessione

RIV4LI, una produzione Stand by Me, scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore e Ivan Russo con la produzione esecutiva di Grazia Assenza, racconta la storia di due gruppi contrapposti nella stessa classe della scuola media Montalcini di Pisa: da un lato gli Insider, popolari e uniti, guidati da Claudio (interpretato da Samuele Carrino); dall'altro gli Outsider, quelli che non si sono mai sentiti parte del gruppo, che trovano nella nuova arrivata Terry (Kartika Malavasi) il punto di svolta.

Il racconto parte dal tema della rivalità per arrivare a parlare però di connessione e identità. Il regista Alessandro Celli ha spiegato: "Abbiamo deciso di parlare direttamente al pubblico, con una protagonista che si confida guardando in camera. È un momento di confidenza con lo spettatore, in cui il personaggio si sente in qualche modo capito". Parlando dei social, il mezzo per eccellenza con cui si raccontano i più giovani, il regista ha fatto una riflessione importante: "Oggi i ragazzi si autoraccontano, ma spesso dietro una maschera. In RIV4LI invece si confidano con lo spettatore come con un amico. Chiedono se hanno sbagliato, se possono fidarsi. Quando Terry arriva in una scuola nuova, noi siamo con lei perché tutti ci siamo sentiti un poì così durante il primo giorno di scuola".

Outsider contro Insider: I personaggi oltre le etichette

Terry si dimostra la più outsider tra gli outsider: determinata, piena di vita, allergica alle etichette e con una chioma riccia che ha rifiutato di domare, nonostante le insistenze della madre. La sua interprete Kartika Malavasi ha raccontato: "Mi sono identificata molto con Terry. Ha una passione per la ginnastica ritmica, è solare, soffre di diabete ma questa cosa non la vede come un difetto. Per me è stato abbastanza semplice interpretarla perché siamo molto simili". Con il suo arrivo, la divisione tra i due gruppi esplode, e fa concreta: un vero muro divide la scuola, segnando simbolicamente e fisicamente la separazione tra chi è dentro e chi è fuori. Ma proprio da quel muro parte una nuova consapevolezza, un invito a costruire ponti invece che barriere. Nel gruppo degli Outsider c'è anche Marzia, la "secchiona" timida ma brillante interpretata da Melissa Di Pasca. "Marzia è dolce, intelligente, ma molto insicura. Stando con Terry riesce ad aprirsi e a trovare il coraggio di essere sé stessa", ha detto l'attrice a proposito del suo personaggio.

Samuele Carrino dopo Il ragazzo dai pantaloni rosa: Sullo schermo da bullizzato a bullo

Una delle grandi forze di RIV4LI è la capacità di raccontare personaggi autentici, pieni di contraddizioni e umanità. Come Claudio, il leader degli Insider, interpretato da Samuele Carrino che ha raccontato: "Claudio ha atteggiamenti da bullo, ma lo fa per sentirsi apprezzato. A scuola si dà delle arie, ma poi torna a casa e trova solo un bigliettino sul piatto, i genitori sono assenti. È un personaggio che sbaglia, ma si mette in discussione". Per Samuele, noto anche per il ruolo ne Il ragazzo dai pantaloni rosa, è stato un passaggio forte, da bullizzato a bullo. "Dopo quella serie tanti ragazzi mi hanno scritto per raccontare la loro storia. Progetti come RIV4LI sono importanti proprio per questo: possono trasmettere qualcosa di positivo, far sentire meno soli", ha detto.

Anche Dario, interpretato da Edoardo Miulli, è andato oltre gli stereotipi. Carismatico, frontman della band The Storm, sportivo, ma segnato dalla perdita della madre e da un rapporto difficile con il padre. "Dario ha imparato una cosa importante: per amare davvero bisogna prima mostrarsi per ciò che si è", ha spiegato Edoardo. "Mi sento molto vicino a lui, abbiamo in comune il carisma, la passione per la musica e lo sport. Ma anche la riservatezza. Faccio fatica a esprimere i miei sentimenti, ho paura di non essere capito. Interpretarlo mi ha aiutato a riflettere su me stesso", ci ha confidato l'attore.

Con i suoi 14 episodi RIV4LI parla ai ragazzi di oggi offrendo un racconto in cui riconoscersi, riflettere, e forse sentirsi un po' meno soli. Completano il cast Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo) e Andrea Arru (Pietro) che torna da DI4RI per un cameo speciale.