News Serie TV

RIV4LI: Il trailer ufficiale della serie per ragazzi spin-off di DI4RI

Carolina Mautone

Debutterà il 1° ottobre su Netflix RIV4LI, nuova serie con Samuele Carrino e un giovanissimo cast, alla scoperta dei conflitti e delle sfide della preadolescenza: ecco il trailer ufficiale e tutto sulla trama e il cast.

RIV4LI: Il trailer ufficiale della serie per ragazzi spin-off di DI4RI

Dopo aver annunciato la data d'uscita lo scorso luglio, in occasione del Giffoni Film Festival dove il primo episodio è stato proiettato in anteprima, Netflix svela il trailer ufficiale di RIV4LI, la nuova serie tv per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani. Dopo DI4RI, di cui RIV4LI è spin-off, torniamo quindi tra i banchi di scuola.

La trama e il cast di RIV4LI

RIV4LI esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell'amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal gruppo. La serie prende il titolo proprio dalle premesse della trama che parte da due gruppi inizialmente rivali, divisi e contrapposti.

Siamo a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insider e Outsider sapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

Titolo

Creata da Simona Ercolani, RIV4LI è prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Glu autori sono Simona Ercolani, Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore, Ivan Russo. Produttrice esecutiva è Grazia Assenza. Nel cast anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo) e Andrea Arru (Pietro) che torna con un cameo speciale direttamente da DI4RI.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
