Rinnovate Bob's Burgers e I Griffin

La prossima stagione, il blocco Animation Domination della FOX coinvolgerà 7 serie animate, due delle quali nuove di zecca.

In occasione dell'annuncio del nuovo palinsesto per la stagione televisiva 2020-21, un'offerta che include solo tre drama e nessun altro sceneggiato live-action, almeno in autunno, FOX ha confermato che le serie animate Bob's Burgers e I Griffin proseguiranno con una nuova stagione, rispettivamente l'undicesima e la diciannovesima.

Bob's Burgers e I Griffin erano le ultime serie animate delle quali la rete non aveva ancora determinato le sorti, sebbene tutto lasciasse presupporre che la direzione intrapresa sarebbe stata questa. Seguono i rinnovi de I Simpson per una trentaduesima stagione e di Duncanville e Bless the Hearts per una seconda, con quest'ultima in onda con le altre tre in autunno, mentre Duncanville tornerà solo in midseason.

Al blocco Animation Domination della domenica si aggiungono poi le novità annunciate precedentemente Housebroken e The Great North, anch'esse attese per il prossimo anno. La prima esplora con irriverenza le disfunzioni e le nevrosi umane attraverso un gruppo di animali che vive nello stesso quartiere di periferia. Nel cast vocale Lisa Kudrow (Friends), Clea DuVall, Sharon Horgan (Catastrophe), Nat Faxon (Compagni di università), Will Forte (The Last Man on Earth) e Tony Hale (Veep).

La seconda segue invece una famiglia dell'Alaska il cui padre single, Beef, fa del suo meglio per tenere unito il suo strano gruppo di ragazzini quando i sogni artistici della sua unica figlia, Judy, la allontanano dal peschereccio di famiglia e la portano nel mondo glamour di un centro commerciale della zona. Le voci questa volta sono quelle di Nick Offerman (Parks and Recreation), Jenny Slate (Saturday Night Live), Megan Mullally (Will & Grace), Paul Rust (Love) e nuovamente Forte.