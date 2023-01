Rick and Morty: L'ideatore e voce protagonista Justin Roiland licenziato da Adult Swim dopo le accuse di abusi domestici

News Serie TV

Lo sceneggiatore e doppiatore non tornerà nella stagione 7. I personaggi di Rick e Morty saranno affidati a qualcun altro.

Justin Roiland non è più una delle menti e delle voci di Rick and Morty. Ovvero, la peggiore notizia che i fan avrebbero mai voluto sentirsi dare. Adult Swim ha licenziato il co-ideatore e voce protagonista della serie animata di successo, in seguito alle accuse di abusi domestici mosse contro di lui nei giorni scorsi.

"Adult Swim ha messo fine al suo sodalizio con Justin Roiland", si legge in una nota firmata dalla responsabile della comunicazione di Adult Swim, Cartoon Network e Boomerang Marie Moore. Conseguentemente a questa decisione, la produzione dovrà cercare un nuovo talento al quale affidare i ruoli doppiati finora da Roiland, inclusi i due personaggi principali che danno il titolo alla comedy, Rick e Morty, mentre la stessa è stata confermata fino a un'ipotetica decima stagione (nel maggio del 2018, dopo la conclusione della stagione 3, Adult Swim ha rinnovato Rick and Morty per altri 70 episodi, 30 dei quali - le stagioni 4, 5 e 6 - già trasmessi).

Le accuse contro Justin Roiland

Due settimane fa, Roiland, co-ideatore di Rick and Morty con Dan Harmon, oltre che delle serie animate di Hulu Solar Opposites e Koala Man, dalle quali ci si aspetta sarà estromesso allo stesso modo, è stato accusato di violenza domestica con lesioni corporali e di sequestro di persona per mezzo di minaccia, violenza o inganno da una donna della quale al momento non si conosce l'identità, fatti riconducibili a una vicenda avvenuta presumibilmente nel 2020. Roiland si è dichiarato non colpevole e non è stato trattenuto dalle autorità, ma dovrebbe tornare in tribunale il 27 aprile.

Foto Justin Roiland: Chris Pizzello, Invision, AP