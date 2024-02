Ratched: Non ci sarà una seconda stagione, fa sapere Sarah Paulson

News Serie TV

L'horror psicologico di Ryan Murphy per Netflix era il prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Dopo oltre tre anni di silenzio, potevamo aspettarcelo. Ratched, la serie prequel di Qualcuno volò sul nido del cuculo con Sarah Paulson nei panni di una giovane Mildred Ratched, non tornerà su Netflix con una seconda stagione. Lo ha confermato l'attrice in un video condiviso su X, rispondendo semplicemente "No" a una domanda sul ritorno dell'horror psicologico.

Ratched: La stagione 2 non si farà

Uscita nel settembre del 2020, Ratched è stata una delle produzioni originali nate dall'accordo di collaborazione esclusiva tra Netflix e Ryan Muphy. Secondo le prime notizie, la serie aveva ottenuto un ordine iniziale di due stagioni, ma negli anni non si è mai parlato di cosa le avrebbe riservato il futuro, tranne una volta nell'estate nel 2022 quando Paulson disse a Variety di non sapere se una seconda stagione fosse in lavorazione o meno. Chiaramente, tutto è diventato più complicato da quando l'accordo è scaduto e Muphy ha preferito tornare alla Disney.

Sarah Paulson confirmed that “Ratched” will not be returning for a second season. pic.twitter.com/ig88tgKwcM — The AHS Zone (@ahszone) February 4, 2024

Ratched ha raccontato le origini di Mildred Ratched, un'infermiera che nel 1947 arriva nella California del Nord con la speranza di poter lavorare in un prestigioso ospedale psichiatrico dove si svolgono esperimenti nuovi (e inquietanti) sulla mente umana. Mildred ha una missione segreta da portare a termine e si presenta come l'immagine perfetta di un'infermiera appassionata. Le cose però cambiano velocemente e, mentre si insinua tra le persone coinvolte nel sistema sanitario di salute mentale, la sua apparente eleganza incomincia a svelare una natura oscura che da tempo sta crescendo dentro di lei, a riprova che mostri non si nasce, si diventa.

Il resto del notevole cast includeva Cynthia Nixon (Sex and the City), Judy Davis (Passaggio in India, Mariti e mogli), Sharon Stone (Casinò), Corey Stoll (House of Cards), Vincent D'Onofrio (Law & Order: Criminal Intent), Finn Wittrock (American Horror Story) e Charlie Carver (Desperate Housewives), tra gli altri. La serie aveva ottenuto quattro nomination agli Emmy, in categorie tecniche, ed era stata candidata al Golden Globe come miglior drama insieme a Paulson e Nixon.