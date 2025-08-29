TGCom24
News Serie TV

Prime Video: Le Serie TV in streaming a settembre 2025

Emanuele Manta

Ecco le Serie TV in uscita a settembre sul servizio streaming Prime Video. Da non perdere l'italiana Hotel Costiera con Jesse Williams e la stagione 2 di Gen V.

Prime Video: Le Serie TV in streaming a settembre 2025

A settembre, Prime Video ricorderà al modo quant'è bella l'Italia e quant'è bello e bravo Jesse Williams con la nuova serie originale italiana Hotel Costiera. L'action drama racconta la storia di Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come risolutore in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato. L'alto grande appuntamento del mese è Gen V, lo spin-off di The Boys di ritorno con la seconda stagione. Alla Godolkin University inizia un nuovo anno. Mentre il resto dell'America è costretto ad adeguarsi al pugno di ferro di Patriota, alla Godolkin, il misterioso nuovo rettore annuncia un programma di studi che promette di rendere gli studenti più potenti che mai. Cate e Sam vengono celebrati come eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma tornano al college con riluttanza, segnati da mesi di traumi e perdite. Ma è difficile prestare attenzione alle feste e alle lezioni mentre è in corso la guerra tra umani e Super, sia all'interno che all'esterno del campus. La banda viene a conoscenza di un programma segreto che risale alla fondazione della Godolkin e che potrebbe avere implicazioni più grandi di quanto si possa immaginare. E, in qualche modo, Marie ne fa parte.

Il co-ideatore di Outer Banks Jonas Pate porta sul servizio streaming la nuova The Runarounds, teen drama musicale su un gruppo di neodiplomati di Wilmington, nella Carolina del Nord, che nell'estate dopo il diploma si uniscono per formare una rock band, accomunati dal loro amore per la musica e dal sogno quasi impossibile di diventare famosi. La candidata a otto Emmy Robin Wright (House of Cards - Gli intrighi del potere) è invece la protagonista, insieme con la star di House of the Dragon Olivia Cooke, del thriller psicologico La Fidanzata. La storia si concentra su un delicato e intenso rapporto madre-figlio messo a dura prova dall'arrivo di una giovane donna. Laura ha tutto: una carriera brillante, un marito amorevole e un figlio stupendo, Daniel. Ma la sua vita perfetta si sgretola quando Daniel porta a casa Cherry, una fidanzata che cambia tutto. Laura è convinta che Cherry stia nascondendo qualcosa. È una manipolatrice, o Laura è solo paranoica? Segnaliamo inoltre Helluva Boss, atteso spin-off della serie animata di successo Hazbin Hotel, disponibile per la prima volta su Prime Video con le prime due stagioni senza censure, insieme a un episodio speciale inedito. Seguiamo le disavventure, le peripezie e le relazioni degli I.M.P. (Impresa Morte Professionale), una banda di demoni infernali assassini il cui mestiere è uccidere le persone sulla Terra.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Leggi anche Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo

Prime Video, le Serie TV in streaming a settembre 2025

Serie TV in prima visione

  • The Runarounds, Stagione 1 (1 settembre)
  • La regina dell'autostima, Miniserie (6 settembre, ogni sabato e domenica)
  • Helluva Boss - Stagioni 1-2 (10 settembre)
  • La Fidanzata, Stagione 1 (10 settembre)
  • Ogni minuto conta, Stagione 2 (12 settembre)
  • Gen V, Stagione 2 (17 settembre, ogni mercoledì)
  • Hotel Costiera, Stagione 1 (24 settembre)

Altre Serie TV

Docuserie e Intrattenimento

  • Holiday Crush, Stagione 1 (4 settembre)
  • Dish It Out: Il piatto è servito, Stagione 1 (5 settembre, ogni venerdì)

Proseguono

  • Betty la Fea, la storia continua, Stagione 2 (ogni venerdì)
  • City the Animation, Stagione 1 (ogni lunedì)
  • Countdown, Stagione 1 (ogni mercoledì)
  • L'estate nei tuoi occhi, Stagione 3 (ogni mercoledì)
  • New Panty & Stocking with Garterbelt, Stagione 1 (ogni giovedì)
  • The Terminal List: Lupo Nero, Stagione 1 (ogni mercoledì)
