Prime Video: Le Serie TV in streaming a ottobre 2025

News Serie TV

Da non perdere a ottobre in streaming su Prime Video Lazarus di Harlan Coben e la nuova stagione della serie animata Hazbin Hotel. Ecco il calendario completo delle Serie TV in uscita.

Avete presente Harlan Coben, lo scrittore i cui gialli e thriller appassionano frotte di lettori in tutto il mondo, proprio come le miniserie basate su di essi? A ottobre, su Prime Video, ne arriverà un'altra, co-ideata dallo stesso Coben partendo da un'idea originale, con la star de Il conte di Montecristo Sam Claflin e il candidato all'Oscar Bill Nighy protagonisti. Lazarus di Harlan Coben ruota attorno a uno psicologo forense che torna a casa dopo il suicidio di suo padre e inizia a vivere una serie di esperienze inquietanti che non riescono a trovare una spiegazione. Ben presto si ritrova coinvolto in una serie di casi di omicidio irrisolti, mentre cerca di fare luce sul mistero della morte del padre e dell'assassinio della sorella avvenuto 25 anni prima.

Attesa come il Natale ma in tempo per Halloween, la serie animata per un pubblico adulto Hazbin Hotel, un grande successo per il servizio streaming, torna con la seconda stagione. Dopo la vittoria di Charlie contro l'esercito del Paradiso, il suo hotel è in pieno fermento grazie all'arrivo di nuovi ospiti. Tuttavia, con suo grande disappunto, la maggior parte di loro non è lì per le ragioni giuste. Mentre cresce il risentimento nei confronti del Paradiso e i peccatori si rendono conto di poter reagire, molti di loro cercano di approfittare delle crescenti tensioni: in particolare il trio di signori noto come i Vees. Charlie lotta per preservare gli obiettivi originari dell'hotel e proteggere la propria immagine pubblica, ma i Vees (guidati da Vox) elaborano un piano per conquistare il Paradiso e ottenerne il comando.

Dalla Spagna arriva Dimmi il tuo nome, drama ambientato nel 1997, a Río Blanco, un villaggio dedito alla coltivazione delle fragole. Gli abitanti del luogo hanno accettato che i lavoratori stagionali marocchini si stabiliscano a Fuensanta, un piccolo centro abbandonato. Ma la convivenza genera tensioni. Sonia, responsabile di una ONG che promuove l'integrazione, lo sa bene. Lo sa anche Padre Ángel, il prete locale. E lo sa persino Safir, l'imam. Ma quello che nessuno di loro immagina è che le fondamenta di Fuensanta nascondono qualcosa in grado di dare vita ai loro peggiori incubi.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prime Video, le Serie TV in streaming a ottobre 2025

Serie TV in prima visione

Lazarus di Harlan Coben , Miniserie (22 ottobre)

, Miniserie (22 ottobre) Hazbin Hotel , Stagione 2 (29 ottobre, ogni mercoledì)

, Stagione 2 (29 ottobre, ogni mercoledì) Dimmi il tuo nome, Stagione 1 (31 ottobre)

Altre Serie TV

Will & Grace , Stagioni 1-5 (13 ottobre)

, Stagioni 1-5 (13 ottobre) Outlander, Stagioni 3-4 (18 ottobre)

Docuserie e Intrattenimento

Roast in Peace , Stagione 1 (9 ottobre)

, Stagione 1 (9 ottobre) Allen Iv3rson , Stagione 1 (23 ottobre)

, Stagione 1 (23 ottobre) The Traitors Italia, Stagione 1 (30 ottobre, ogni giovedì)

Per i più piccoli

The Chosen Adventures, Stagione 1 (17 ottobre)

Proseguono