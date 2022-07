Prime Video: Le Serie TV in streaming a luglio 2022

News Serie TV

Questo mese arrivano in streaming le novità Paper Girls, Terminal List e Senza confini.

Con la fine della terza stagione di The Boys, a luglio su Prime Video arriva una nuova Serie TV basata su un altro celebre fumetto. Ma non è di supereroi che si parla questa volta. Paper Girls è la storia di quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro, le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà a incontrare le versioni adulte di se stesse. Mentre si rassegnano al fatto che il loro futuro è molto diverso da quello che immaginavano da dodicenni, devono superare le loro differenze e imparare a fidarsi l'una dell'altra oltre che di loro stesse per sopravvivere.

Cambiano gli addendi ma il risultato è lo stesso per James Reece. Il protagonista del thriller d'azione Terminal List, interpretato da Chris Pratt, è un Navy SEAL che, all'indomani di un'imboscata durante un'operazione segreta ad alto rischio con il suo plotone, scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama. I suoi ricordi sono confusi ma, nel mettere in atto la propria vendetta, può contare sull'aiuto di un amico con un lasciapassare per l'Intelligence. Da non perdere in streaming anche Senza confini, serie d'ambientazione storica con la star de La casa di carta Álvaro Morte nei panni dell'esploratore Juan Sebastián Elcano e Rodrigo Santoro in quelli di Ferdinando Magellano. Li seguiamo durante la prima veleggiata intorno al mondo, un viaggio verso l'ignoto elettrizzante e rivoluzionario iniziato con oltre 200 mariani e terminato anni dopo con uno sparuto gruppo di sopravvissuti a bordo dell'unica imbarcazione rimasta.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a luglio 2022

Serie TV in prima visione

Terminal List , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Senza confini , Miniserie (7 luglio)

, Miniserie (7 luglio) Paper Girls, Stagione 1 (29 luglio)

Altre Serie TV

Anime

Haikyuu!! , Stagione 3 (1 luglio)

, Stagione 3 (1 luglio) Made in Abyss , Stagione 2 (8 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (8 luglio, episodio settimanale) Naruto , Stagione 5 (18 luglio)

, Stagione 5 (18 luglio) Bleach , Stagione 16 (25 luglio)

, Stagione 16 (25 luglio) Shin Getter Robot Re: Model, Stagione 1 (25 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Forever Summer: Hamptons , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) James May: il nostro agente in Italia (15 luglio)

Per i più piccoli

Extreme Football , Stagione 1 (1 luglio)

, Stagione 1 (1 luglio) Pinocchio and Friends, Stagione 1 Parte 1 (1 luglio)

