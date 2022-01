Prime Video: Le Serie TV in streaming a febbraio 2022

News Serie TV

Tra le prime visioni del mese da non perdere: il riavvio della storia di Jack Reacher con un nuovo protagonista e la stagione 4 de La fantastica signora Maisel.

Se le Serie TV sono la vostra passione, a febbraio non potete mancare l'appuntamento con le proposte di Prime Video. Due tra le produzioni più entusiasmanti di questo inizio d'anno - una novità e un ritorno molto atteso - sono proprio sulla piattaforma streaming di Amazon. Reacher rilancia sullo schermo il franchise legato al personaggio di Jack Reacher, nato con gli amatissimi romanzi di Lee Child. Alan Ritchson prende il posto di Tom Cruise come nuovo interprete dell'alto e muscoloso miliare in congedo che decide di iniziare una nuova vita aiutando i deboli in giro per il Paese e si ritrova incastrato in un omicidio che non ha commesso. Mentre Reacher lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione che solo una mente acuta e pugni duri come i suoi possono affrontare.

Dopo una lunga attesa, Midge torna con il suo umorismo irriverente e la sua complicata situazione familiare e sentimentale con la quarta stagione del pluripremiato dramedy La fantastica signora Maisel. È il 1960 e c'è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca sulla sua creatività. Ma l'impegno che mette nella sua arte - e il tempo che le dedica - crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. Tra i nuovi volti di questi episodi Kelly Bishop e Milo Ventimiglia, che si riuniscono con Amy Sherman-Palladino dopo i fasti di Una mamma per amica, John Waters e Jason Alexander. Dopo il rinvio, a febbraio arriva anche, direttamente nella versione doppiata in italiano, la commedia romantica With Love. Creata dall'ideatrice di Giorno per giorno Gloria Calderón Kellett e interpretata, tra gli altri, dalla star di Shadowhunters Emeraude Toubia, Mark Indelicato (Ugly Betty) e Rome Flynn (Le regole del delitto perfetto), la serie racconta la storia dei fratelli Lily e Jorge Diaz, alla ricerca dell'amore e di uno scopo nella vita, accanto alla loro famiglia messicano-americana molto unita e attraverso gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti e intensi dell'anno, quelli delle feste.

Serie TV in prima visione

Altre Serie TV

Anime

Bleach, stagioni 8-9 (25 febbraio)

Docuserie

Real Madrid: La leggenda bianca (11 febbraio)

Per i più piccoli