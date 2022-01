Percy Jackson: La serie di Disney+ coinvolgerà anche Alexandra Daddario? La risposta dell'attrice

News Serie TV

Dopo la deludente saga cinematografica, è in sviluppo un adattamento tv dei romanzi di Rick Riordan, ma ancora non sappiamo nulla del cast.

Si parla ormai da più di due anni della serie tv basata sulla famosa saga di Percy Jackson di Rick Riordan. Annunciata ufficialmente da Disney+ a maggio 2020, la serie è molto attesa perché coinvolgerà come autore lo stesso autore dei romanzi. Eppure ancora si sa pochissimo su questo nuovo adattamento che dovrebbe accontentare i fan delusi dai due lungometraggi Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini del 2010 e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri del 2013 in cui nei panni del semidio adolescente c'era l'attore Logan Lerman. Non conosciamo una data di uscita né quali attori reciteranno nella serie ma i conduttori del podcast UnWrapped di WrapWomen hanno colto l'occasione per chiedere ad Alexandra Daddario, attrice già presente nei due film, se risulta coinvolta in qualche modo nel nuovo progetto. Ecco la sua risposta.

Percy Jackson: Alexandra Daddario reciterà anche nella serie tv?

Nei due film diretti da Chris Columbus Alexandra Daddario - che qualcuno avrà visto recentemente in The White Lotus, una delle serie tv più riuscite del 2021 - interpretava Annabeth Chase, la figlia della dea Atena. L'attrice ha risposto chiaramente che non sarà nella serie live action di Disney+ ma si è detta molto felice per i giovani attori che otterranno i ruoli dei protagonisti, visto che probabilmente, proprio come era successo a lei, questo progetto potrebbe dare una svolta alle loro carriere. Precisamente, Daddario ha dichiarato:

"No, ho adorato Percy Jackson. Quando ho ottenuto quel lavoro, non avevo idea di cosa fosse. Ero una ragazzina, lavoravo in un bar, non avevo idea di cosa fosse Hollywood o di tutta questa roba. E così quando ho ottenuto quel lavoro, non sapevo davvero in cosa mi stessi cacciando. Sapevo che era davvero un grande film. Ed è stata l'esperienza più incredibile che potessi fare, essendo una ragazza di 22/23 anni. Chris Columbus, che lo ha diretto, e i suoi partner di produzione sono stati così di supporto, gli sarò eternamente grata. E, sai, ho imparato così tanto e ho continuato ad avere la carriera nel mondo dello spettacolo che volevo avere. Ed è stato incredibile".

A proposito degli attori che saranno coinvolti nel progetto, ha aggiunto:

"Sono così esaltata per i i ragazzi che saranno scelti per questi ruoli e per come ispireranno una nuova generazione di giovani donne. È così bello, Annabeth è un personaggio davvero stimolante per le persone. Ma no, non so altro. Non ne so niente. Io ero solo la ragazza nel film".

Percy Jackson: Cosa sappiamo della serie

Le poche informazioni che abbiamo su questa nuova serie di Disney+ le ha riferite lo stesso scrittore Rick Riordan. "Non possiamo dire molto ancora ma siamo molto eccitati all'idea di una serie live action di alta qualità che segua la storia originale dei romanzi, a partire da Il ladro di fulmini nella prima stagione", aveva scritto su Twitter lo scrittore precisando di essere coinvolto in ogni fase della produzione insieme a sua moglie. La sceneggiatura, quindi, dovrebbe essere molto più fedele ai libri, per la gioia dei fan. Nessun nome dei protagonisti è trapelato, ma sappiamo che l'episodio pilota sarà diretto dal regista James Bobin. Difficile stabilire anche quando uscirà: saremmo fortunati a vederla su Disney+ alla fine dell'anno o, più probabilmente, nel 2023.