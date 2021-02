Percy Jackson: Chi sarà il protagonista della serie di Disney+? I fan hanno qualche idea

News Serie TV

Il nuovo adattamento dei romanzi di Rick Riordan è ormai in sviluppo eppure tutto tace sull'attore a cui è stato affidato il ruolo principale: ecco chi sarebbero i preferiti dei lettori.

Tra i progetti più attesi in arrivo prossimamente su Disney+ c'è sicuramente la serie tv basata sulla saga di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo di Rick Riordan. Il nuovo adattamento, che a quanto pare prenderà nettamente le distanze dai due film con Logan Lerman e Alexandra Daddario usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2013, coinvolge direttamente l'autore della saga. Per la serie - attualmente in fase di pre-produzione - c'è molta curiosità perché, come promesso da Riordan, sarà molto più fedele ai romanzi e riparerà agli errori dei film (che hanno deluso molti fan dei libri e persino lo stesso autore). Nonostante il progetto sia stato annunciato ufficialmente da Disney+ ormai lo scorso maggio, non si conosce ancora l'attore protagonista che prenderà il testimone da Logan Lerman, l'interprete di Percy Jackson nei film. Via, allora, alle ipotesi sulle quali ultimamente si sono scatenati i fan. Chi sarà il prossimo semidio adolescente? Ecco i nomi più citati (o, almeno, quelli preferiti dagli affezionati lettori dei libri).

Chi sarà il prossimo Percy Jackson? Le scelte dei fan

Su Twitter, Fandom ha chiesto ai suoi follower quale attore vedrebbero bene nella parte di Percy Jackson nella prossima serie di Disney+. Le risposte sono state parecchie e, su tutti, hanno vinto gli appassionati che in realtà vorrebbero un giovane attore sconosciuto nella parte. Nella top 10, tuttavia, ci sono anche diversi interpreti già famosi o emergenti. È il caso di Aidan Gallagher, conosciuto per il ruolo di Cinque nella serie Netflix The Umbrella Academy, o di Jacob Trembley visto nel film Room. Al secondo posto c'è Jorge Benito, un attore spagnolo nel cast della serie Caronte di Prime Video. Nella lista spiccano anche Noah Jupe, visto recentemente nella miniserie The Undoing, Finn Wolfhard, l'arcinoto Mike di Stranger Things, e persino il fratello di Tom Holland, Harry Holland. Ecco, nel dettaglio, il tweet con tutte le scelte dei fan.