People's Choice Awards 2022, i vincitori: Il pubblico premia Stranger Things e Grey's Anatomy

News Serie TV

Tra le serie premiate anche Dahmer, Non ho mai... e Only Murders in the Building.

Il pubblico ha parlato. Nella serata di ieri, durante una cerimonia al Barker Hangar di Santa Monica in California, gli spettatori, i veri soprani del piccolo schermo, hanno proclamato attraverso una votazione online le migliori Serie TV e i migliori interpreti del 2022 agli importanti People's Choice Awards, giunti alla 48esima edizione. E, come spesso accade, ciò che è stato apprezzato da loro non si ritrova in quello che i critici si stanno affrettando a mettere prima o dopo in decine di classifiche in giro per il web. Anche in questo caso, tuttavia, le sorprese non sono mancate. A dispetto delle sei nomination ottenute per la sua stagione finale, più di qualunque altra produzione, This Is Us è rimasta a mani vuote. Stessa sorte per Abbott Elementary. Chi ha vinto, dunque?

A raccogliere il maggior numero di statuette, tre, è stata Stranger Things, tornata quest'anno con la quarta stagione. La serie di fantascienza di Netflix ha vinto il premio più importante, programma dell'anno, e ha battuto sia House of the Dragon sia Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere affermandosi anche come serie sci-fi/fantasy preferita. È andata molto bene, come ormai da tradizione, anche a Grey's Anatomy. Il medical drama di ABC, arrivato alla diciannovesima stagione, si è affermato tra le serie drammatiche, un premio che ha vinto svariate volte nel corso degli anni e anche nel 2021. Tra le comedy, invece, il pubblico ha preferito Non ho mai... di Netflix. Qui di seguito la lista completa dei vincitori.

People's Choice Awards 2022: Tutti i vincitori

PROGRAMMA DELL'ANNO

Abbott Elementary

Better Call Saul

Grey's Anatomy

House of the Dragon

Obi-Wan Kenobi

Saturday Night Live

Stranger Things - VINCITORE

This Is Us

DRAMA PREFERITO

Better Call Saul

Cobra Kai

Euphoria

Grey's Anatomy - VINCITORE

Law & Order: Unità Speciale

Ozark

This Is Us

The Walking Dead

COMEDY PREFERITA

Abbott Elementary

Black-ish

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Non ho mai... - VINCITRICE

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Young Rock

Young Sheldon

SERIE SCI-FI/FANTASY PREFERITA

House of the Dragon

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La Brea

Moon Knight

Obi-Wan Kenobi

She-Hulk: Attorney at Law

Stranger Things - VINCITRICE

The Umbrella Academy

ATTORE PREFERITO

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Ice-T, Law & Order: Unità Speciale

Oscar Isaac, Moon Knight

Dwayne Johnson, Young Rock

Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi

Norman Reedus, The Walking Dead

Noah Schnapp, Stranger Things - VINCITORE

ATTRICE PREFERITA

Kristen Bell, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Mariska Hargitay, Law & Order: Unità Speciale

Mandy Moore, This Is Us

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy - VINCITRICE

Maitreyi Ramakrishnan, Non ho mai...

INTERPRETE PREFERITO IN UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: Unità Speciale - VINCITRICE

Mandy Moore, This Is Us

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Norman Reedus, The Walking Dead

Sydney Sweeney, Euphoria

Zendaya, Euphoria

INTERPRETE PREFERITO IN UNA COMEDY

Kristen Bell, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Selena Gomez, Only Murders in the Building - VINCITRICE

Dwayne Johnson, Young Rock

Maitreyi Ramakrishnan, Non ho mai...

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Bowen Yang, Saturday Night Live

PROGRAMMA BINGEABILE DELL'ANNO