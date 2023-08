Peaky Blinders si congratula con Cillian Murphy per il successo di Oppenheimer

News Serie TV

Nel film di Christopher Nolan, l'attore irlandese interpreta lo scienziato la cui fama è legata alla costruzione della prima bomba atomica.

In Italia uscirà solo il 23 agosto ma in giro per il mondo Oppenheimer è già un successo. Il film di Christopher Nolan ambientato negli anni '40 vede l'attore irlandese Cillian Murphy calarsi nei panni dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, considerato uno dei padri della bomba atomica. Dopo i grandi elogi della critica, la pellicola, costata 100 milioni di dollari, ne ha incassati 443,9 milioni in appena due settimane. Prima di questa vittoria, Murphy, impossibile non ricordarselo, si era fatto apprezzare dal pubblico internazionale nei panni del criminale Tommy Shelby nell'acclamata serie in costume di Steven Knight Peaky Blinders. Da quest'ultima, attraverso i suoi canali social ufficiali, gli sono arrivate nelle scorse ore le congratulazioni per i risultati di Oppenheimer.

Peaky Blinders si congratula con Cillian Murphy

"Enormi congratulazioni da Peaky Blinders al potente Oppenheimer per il suo successo globale", di legge nel post condiviso ieri sera insieme con una foto di Cillian Murphy mentre, nei panni del suo personaggio, fa quello che potrebbe sembrare un brindisi. "Cillian, dal momento in cui hai indossato il berretto di Tommy è stato chiaro che sei al top della tua arte. La tua interpretazione di Oppenheimer è magnifica".

Questi non sono i primi complimenti all'attore per il successo di Oppenheimer e il suo ritratto dell'omonimo scienziato. In una precedente occasione, il produttore esecutivo di Peaky Blinders Caryn Mandabach aveva detto a Deadline che Murphy "si merita davvero tutto l'amore delle persone che lo conoscono meglio". Ora tutti attendono che torni a essere il volto di Tommy Shelby, mentre Knight e gli altri lavorano a un sequel cinematografico di Peaky Blinders, conclusasi lo scorso anno dopo sei stagioni (disponibili in streaming su Netflix).