Peaky Blinders: E se gli Shelby sbarcassero sul grande schermo?

Intanto la quinta stagione della serie è da oggi disponibile su Netflix.

Mettetevi comodi, perché gli Shelby sono tornati! La quinta stagione di Peaky Blinders è da oggi finalmente disponibile su Netflix, e nel frattempo il creatore della serie, Steven Knight, sta già pensando al futuro, con ben due stagioni in programma e anche un probabile sbarco sul grande schermo.

"La quinta è la migliore stagione che abbiamo fatto finora", ha dichiarato lo showrunner in un'intervista con Entertainment Weekly: "Sono molto soddisfatto del modo in cui si è evoluta la storia. Per il resto il mio piano è di continuare la storia fino alla prima sirena d'allarme della Seconda Guerra Mondiale. Così sarà la vera storia di una famiglia vissuta tra i due conflitti mondiali".

"Continueremo con una sesta e una settima stagione. Al momento ho quasi finito di completare la sceneggiatura della sesta, poi la gireremo e inizieremo a lavorare alla settima. Dopo di che, se avremo ancora energie e la percezione del pubblico sarà ancora molto positiva, allora credo che continueremo la storia in altre forme".

Tra le idee, c'è appunto quella di realizzare un film: "Non sto escludendo nulla", ha detto Knight, "un film è sicuramente una possibilità reale". Intanto, sono già arrivate diverse richieste da star come Brad Pitt, Snoop Dogg e A$AP Rocky. "Ho ricevuto tantissime telefonate. Ad esempio da Brad Pitt, ma anche da Snoop Dogg e A$AP Rocky", ha dichiarato il creatore del drama in un'intervista con il Guardian: "Penso proprio che nella prossima stagione apriremo le porte a qualche star, ma dovranno essere adatti: prenderemo solo gli attori migliori, come abbiamo fatto nel caso di Sam Claflin, che interpreta Mosley. È perfetto".