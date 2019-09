Peaky Blinders: La quinta stagione vedrà l'ascesa del fascismo

News Serie TV

'Stiamo per entrare negli anni '30", ha spiegato Steven Knight.

Abbiamo già avuto la conferma che Peaky Blinders continuerà per altre due stagioni, ma ancora non abbiamo parlato più approfonditamente dell'imminente quinta, che sarà disponibile su Netflix questo venerdì 4 ottobre.

Nel nuovo ciclo di episodi gli Shelby dovranno fare i conti con un importante cambiamento socio-politico, che scombinerà un po' le gerarchie interne: l'ascesa del fascismo. "Stiamo entrando negli anni '30", ha spiegato il creatore della serie Stephen Knight in un'intervista con il Birmingham Mail: "La depressione e l'ascesa del fascismo sono una parte preponderante della storia, perché abbiamo preparato il terreno per il loro arrivo. Negli anni '30, l'Europa e l'Inghilterra tutta stavano conoscendo le basi del fascismo".

Paul Anderson, che interpreta Arthur Shelby, ha invece anticipato le prossime mosse di Tommy (Cillian Murphy), la cui poltrona tra i membri del parlamento laburista, accanto a due dei suoi più acerrimi nemici, Alfie Solomons e Luca Changretta, potrebbe iniziare a scottare. "Arthur non entrerà in politica", ha dichiarato Anderson in un'intervista con Metro UK: "Però adesso ha agganci politici, diciamo così, anche se non lo vedrete mai in parlamento. Tommy adesso è in una posizione di potere, grazie alla quale può solo diventare più forte. Avremo tutti più protezione, più opportunità e più copertura. E per protezione intendo dalla società e dalla polizia, tra le altre cose. Potremo farla franca usando la scusa: 'siamo politici, siamo persone rispettabili', per cui saremo ancora più manipolatori. Arthur sarà ancora più Arthur. Sarà tutto più divertente".