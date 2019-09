Peaky Blinders: Brad Pitt, Snoop Dogg e A$AP Rocky vorrebbero un ruolo nella serie

News Serie TV

Steven Knight non esclude delle incursioni nella sesta stagione.

Sono passati esattamente sei anni dal debutto in televisione di Peaky Blinders. Da allora, la fama della serie con protagonista Cillian Murphy è aumentata talmente tanto da attirare l'attenzione di tantissime celebrità. In occasione dell'arrivo su Netflix della quinta stagione, lo showrunner Steven Knight ha rivelato di essere stato contattato da diverse star per il prossimo ciclo di episodi.

"Ho ricevuto tantissime telefonate. Ad esempio da Brad Pitt, ma anche da Snoop Dogg e A$AP Rocky", ha dichiarato il creatore del drama in un'intervista con il Guardian: "Penso proprio che nella prossima stagione apriremo le porte a qualche star, ma dovranno essere adatti: prenderemo solo gli attori migliori, come abbiamo fatto nel caso di Sam Claflin, che interpreta Mosley. È perfetto".

Tuttavia, Steven Knight ha escluso la possibilità di inserire qualche cameo: "Trovo sempre difficile quando il pubblico conosce una persona per altri film o serie tv, e la vede apparire così all'improvviso in una puntata. Per me è distraente".

Insomma, chissà che il protagonista di C'era una volta... a Hollywood e Ad Astra non partecipi a più di un episodio della sesta stagione di Peaky Blinders! Intanto vi ricordiamo che l'appuntamento con la quinta è fissato per il 4 ottobre su Netflix.