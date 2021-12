Peaky Blinders 6: Un nuovo teaser svela il ritorno di Tom Hardy nell'ultima stagione

News Serie TV

Uno dei personaggi più amati dai fan, Alfie Solomons, tornerà nei prossimi episodi della serie di Steven Knight.

Cresce l'attesa per la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, la serie crime in costume ambientata nella Birmingham degli anni '20. Non conosciamo ancora una data di debutto precisa ma BBC, tramite un breve teaser pubblicato sulle pagine social di BBC iPlayer, ha fatto sapere che i nuovi episodi arriveranno nel Regno Unito nei primi mesi del 2022 (in Italia successivamente su Netflix). Proprio questa clip anticipa anche il ritorno di uno dei personaggi più apprezzati dai fan, vale a dire il leader di una banda ebrea con sede a Camden Town Alfie Solomons interpretato da Tom Hardy fin dalla seconda stagione della serie.

Alfie Solomons torna in Peaky Blinders 6

Rivale del protagonista Tommy Shelby (Cillian Murphy), Solomons ha dato del filo da torcere agli Shelby nelle stagioni 2, 3 e 4 fino al finale della quarta stagione quando in uno scontro che sembrava essere definitivo stato dato per morto. I fan, però, hanno sempre creduto che il personaggio non fosse davvero deceduto e infatti nel finale della quinta stagione è stato rivelato che Solomons - sebbene con il viso pieno di cicatrici e senza un occhio - era vivo e si nascondeva a Margate. Ora, mentre i fan non vedono l'ora di vedere la sesta stagione dopo una lunga attesa causata dalla pandemia e anche dalla morte di uno dei membri regolari del cast, Helen McCrory, apprendono che non solo il personaggio interpretato da Hardy tornerà nella sesta stagione ma anche che dovrà fare un favore a Tommy Shelby. "Alfie. Penso di aver scritto il tuo atto finale", dice Tommy nella clip che vedete in alto.

Il futuro di Peaky Blinders

La tanto attesa stagione 6 di Peaky Blinders sarà sì l'ultima, ma il creatore Steven Knight ha confermato all'inizio di quest'anno che la storia continuerà con un film (di cui, naturalmente, ancora non conosciamo i dettagli). Per ora, parlando della stagione finale, Knight si è limitato a dire che sarà la "migliore di tutte" e di essere sicuro che "i nostri fantastici fan la adoreranno". La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy e sicuramente ripartirà da questa circostanza. Tra le new entry che troveremo nei nuovi episodi ci sono Conrad Khan, James Frecheville e Stephen Graham (Broadwalk Empire).