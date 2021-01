Peaky Blinders continuerà con un film: Il chiarimento di Steven Knight

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie tv di successo saranno disponibili su Netflix nel 2022.

Steven Knight ha shockato i numerosi fan della sua Peaky Blinders annunciando che la prossima, sesta stagione, attesa su Netflix per il 2022, un bel po' in ritardo a causa della pandemia di Covid-19, sarà l'ultima. Un addio che, tuttavia, non sarà anche la fine di questo racconto. Lo stesso ideatore ha rivelato infatti che la storia continuerà "in un'altra forma". Quale se lo sono chiesti in molti nelle ultime ore, e la risposta fortunatamente non ha tardato ad arrivare.

Peaky Blinders: Ecco come continuerà la storia

Raggiunto da Deadline, Knight è tornato sulla questione Covid-19, spiegando come abbia "cambiato i nostri piani". Nel 2018, dopo il finale della quarta stagione, lo sceneggiatore rivelò che la sua ambizione era di fare altre tre stagioni e di concludere la storia con la prima sirena del raid aereo nella Birmingham nel 1939, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nell'ultimo anno, l'emergenza sanitaria ha rallentato considerevolmente la produzione di quello che sarebbe dovuto essere il penultimo e invece sarà l'ultimo ciclo di episodi, con le riprese ripartite solo lunedì scorso. Knight ha aggiunto poi che "Sin dall'inizio il mio piano era di terminare Peaky Blinders con un film. E questo è ciò che accadrà".

L'idea di portare avanti le storie di una serie tv con un film non è nuova ed è stata sposata, anche con notevole successo, da diverse altre produzioni in passato e sta avvenendo anche in questo stesso momento con un altro celebre crime drama, I Soprano. Per ora Knight si è rifiutato di rivelare qualche dettaglio dell'adattamento, in attesa evidentemente che il tutto sia formalizzato.

La stagione 6 di Peaky Blinders

Parlando della stagione finale, l'ideatore ha assicurato che sarà la "migliore di tutte" e di essere sicuro che "i nostri fantastici fan la adoreranno". Dello stesso avviso è stato il produttore esecutivo Caryn Mandabach: "L'ultima stagione della nostra amata Peaky Blinders sarà la migliore di sempre. La straordinaria capacità di Steve di essere preveggente sugli eventi mondiali è pari solo alla sua capacità di rendere Tommy Shelby il personaggio più indelebile dei nostri tempi".