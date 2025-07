News Serie TV

James Gunn, co-presidente dei DC Studios, ha affermato che un elemento mostrato in Superman sarà di fondamentale importanza nella seconda stagione di Peacemaker: di cosa si tratta?

Superman e Peacemaker hanno un elemento in comune che, oltre ad aver avuto un forte impatto sul Kal-El di David Corenswet, accompagnerà anche la trama della seconda stagione di Peacemaker. Ma di cosa si tratta? A raccontare di più è stato proprio James Gunn.

Peacemaker 2 sfrutterà questo elemento mostrato in Superman, anticipa James Gunn

A seguire faremo riferimento a quanto accaduto in Superman, per cui chi non desidera anticipazioni dovrebbe tornare in un secondo momento alla lettura di questo articolo. Così come già accennato nella prima stagione di Peacemaker, anche in Superman la trama ha accolto a braccia aperte il concetto di “universo tasca”. E, a detta di James Gunn, nel corso della seconda stagione della Serie TV con protagonista John Cena assumerà un valore ancor più importante. Come anticipato dal trailer, infatti, Chris si imbatte addirittura in un suo sosia utilizzando questo universo tasca. In Superman è Lex Luthor a crearne uno dove stabilisce la sua prigione segreta. È qui che trascina Superman, nella speranza di torturarlo e vincere la battaglia. Nel film, però, l’universo tasca sfugge di mano e crea danni consistenti a Metropolis. In Peacemaker, a detta di James Gunn, avrà un impatto ugualmente forte: “Ciò attorno a cui ruota l’intera stagione di Peacemaker è proprio l’idea di un universo tasca. Quello di Peacemaker funziona meglio. La versione di Lex è molto più scadente”, ha precisato il co-presidente dei DC Studios ai microfoni di Entertainment Weekly.

“Penso a Peacemaker più come a una storia concettuale su un altro mondo. È più simile a La Controvita di Philip Roth [romanzo del 1996] che al terzo film di Spider-Man [No Way Home del 2021]... Adoro quel film, ma non parla di quello. Non è Deadpool & Wolverine. È davvero una storia molto semplice, semplice, sul rapporto di [Chris Smith] con quest'altro mondo”, ha precisato Gunn. In più il regista di Superman ha precisato che questo aspetto in comune dell’universo tasca non ha determinato il cameo di John Cena nel film: “Sarebbe stato lì in ogni caso. Mi piace l’idea che vada a questo talk show incendiario ed è uno di quei personaggi che ci starebbe”, ha precisato James Gunn. In Superman, infatti, il personaggio di John Cena appare brevemente in un cameo.