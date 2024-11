Paso Adelante, la serie sequel arriva su Mediaset Infinity: Il trailer ufficiale

News Serie TV

Sarà disponibile gratis dal 27 novembre Un Paso Adelante Next, sequel del teen drama spagnolo cult degli anni 2000: ecco la trama, il cast e tutto quello che c'è da sapere.

Uno, dos, tres, cuatro... sta per tornare in tv, anche in Italia, Paso Adelante, la serie spagnola ambientata in una scuola di arti sceniche di Madrid che nei primi anni 2000 era diventata un vero e proprio cult televisivo. Gratis in esclusiva su Mediaset Infinity, a partire dal 27 novembre, arriva la serie sequel Un Paso Adelante Next (UPA Next, il titolo originale). Quindici anni dopo rivivremo le emozioni di giovani ballerini e attori pronti a mettersi in gioco nell'accademia di Carmen Arranz (Lola Herrera). Nell'attesa, qui sotto potete vedere il trailer ufficiale italiano e scoprire la trama e tutto quello che c'è da sapere sul revival di una delle serie spagnole più amate a livello internazionale.

Un Paso Adelante Next: Da dove riparte il revival

La nuova storia, lunga 8 episodi da 50 minuti l'uno, segue Rober (Miguel Ángel Muñoz) che torna dagli Stati Uniti con l'idea di mettere in piedi un grande musical. Insieme con Silvia (Mónica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo) si presenta alla Scuola di Arti Sceniche Carmen Arranz di Madrid per i casting, imbattendosi in una nuova generazione di ballerini, cantanti e compositori ansiosi di dimostrare il proprio talento. I tre iniziano così gli esami di ammissione per trovare nuovi talenti che possano prendere parte al musical. Nell'accademia guidata da Silvia, i maestri si troveranno ad affrontare una nuova generazione di adolescenti con i quali non mancheranno gli scontri.

Il cast: Chi torna della serie originale

Tornano alcune delle star più amate di Paso Adelante. In particolare Monica Cruz torna a interpretare Silvia che è diventata la direttrice della scuola da quando Carmen Arranz è andata in pensione. Inoltre, è l'insegnante di danza classica della scuola. Beatriz Luengo è ancora Lola e adesso Lavora come coreografa e insegnante di danza moderna. Ha lasciato l'Accademia per disaccordi con Silvia e ora le due dovranno provare a riconciliarsi per lavorare insieme. Miguel Ángel Muñoz torna a essere il cantante Rober e torna a Madrid da Miami con l'idea di far risorgere il brand Upa. Naturalmente i tre veterani sono affiancati da giovani attori, interpreti dei nuovi aspiranti allievi della scuola. Tra questi ci sono Claudia Laschispa, Quique Gonzalez, Monica Mara, Marc Betriu, Karina Soro, Alex Medina, Marc Soler, Almudena Salort e Nuno Gallego. Le altre new entry Lucas Velasco e Marta Guerras sono invece i nuovi insegnati Luiso e Sira.