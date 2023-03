Paramount+, le Serie TV in streaming ad aprile 2023

News Serie TV

Nel catalogo del servizio streaming arrivano Grease: Rise of the Pink Ladies, i nuovi episodi di Yellowjackets e George & Tammy.

Ad aprile su Paramount+ si canta, si balla e si... urla di terrore! Sul servizio streaming arriva una delle novità più attese di questa primavera: Grease: Rise of the Pink Ladies, serie prequel dell'iconico musical omonimo degli anni '70, incentrato sulle mitiche Pink Ladies della Rydell High. Siamo nel 1954 e la comedy musicale racconta la storia poco nota delle origini di una banda di ragazze stufe ed emarginate che, prima che il rock 'n' roll regni e prima che i T-Birds diventino i più fighi della scuola, osano divertirsi alle proprie condizioni, scatenando un "panico morale" che cambierà la Rydell High per sempre. E come se le loro canzoni non bastassero per mettere sotto pressione le corde vocali, arriva anche la stagione 2 dell'horror psicologico di successo Yellowjackets (con Rabbit Hole rinviata di qualche settimana rispetto a quanto annunciato precedentemente a causa pare del recente sciopero dei doppiatori). La serie racconta di una squadra di calciatrici che diventano le non-fortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote regioni selvagge del Nord. Cosa accadde dopo quella tragedia e come sono le loro vite 25 anni dopo?

A proposito di canzoni e ugole d'oro, la miniserie George & Tammy segue Michael Shannon e il premio Oscar Jessica Chastain nei panni della potente coppia della musica country George Jones e Tammy Wynette, la cui relazione complicata ma duratura ha ispirato alcune delle canzoni più iconiche di tutti i tempi. Con oltre 30 hit, inclusi i duetti We're Gonna Hold On, Golden Ring e Near You, l'eredità di George e Tammy, sia musicalmente che come coppia, rimane una delle più grandi storie d'amore mai raccontate. Gli amanti dell'animazione irriverente potranno finalmente mettere gli occhi sull'ultimo revival della serie di culto Beavis and Butt-Head. Inoltre, dopo essere stata a lungo bistrattata o semplicemente ignorata in Italia, The Game, una delle serie sportive più amate e longeve della tv americana, trova finalmente il palcoscenico che le spetta anche qui da noi. Il dramedy segue i membri di una squadra e le loro mogli e fidanzate offrire un'analisi moderna della Black Culture attraverso la lente del football professionistico.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Paramount+, le Serie TV in streaming ad aprile 2023

Serie TV in prima visione

Grease: Rise of the Pink Ladies , Stagione 1 (7 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 1 (7 aprile, episodio settimanale) Yonder , Miniserie (11 aprile)

, Miniserie (11 aprile) Yellowjackets , Stagione 2 (12 aprile, episodio settimanale)

, Stagione 2 (12 aprile, episodio settimanale) Beavis and Butt-Head , Stagione 9 (13 aprile)

, Stagione 9 (13 aprile) The Game , Stagioni 1-2 (20 aprile)

, Stagioni 1-2 (20 aprile) George & Tammy, Miniserie (27 aprile)

Proseguono