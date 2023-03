Paramount+, le Serie TV in streaming a marzo 2023

News Serie TV

Questo mese sulla piattaforma arrivano le star Emily Blunt e Kiefer Sutherland, con The English e Rabbit Hole.

Nuovo appuntamento mensile con le Serie TV disponibili in streaming. Dopo le rubriche dedicate a Netflix, Prime Video e Disney+, la "montagna di intrattenimento" sempre più alta di Paramount+, con tantissimi contenuti originali - anche italiani - ogni mese, ci impone di seguire con altrettanta attenzione il calendario delle uscite della piattaforma del gruppo Paramount Global. A marzo, gli appuntamenti imperdibili sono quelli con due grandi star dello schermo: Emily Blunt e Kiefer Sutherland. La prima è la protagonista di The English, miniserie western su una donna che a pochi anni dalla fine dell'Ottocento arriva in Occidente in cerca di vendetta sull'uomo che considera responsabile della morte di suo figlio. Qui incontra un ex esploratore di cavalleria Pawnee con il quale scopre una possibile storia condivisa. Insieme, i due affrontano ostacoli terrificanti che mettono alla prova i loro limiti sia fisicamente che psicologicamente. Dopo i fasti di 24, il secondo torna all'azione con Rabbit Hole. Un maestro dell'inganno nel mondo dello spionaggio aziendale, il suo John Weir viene incastrato per omicidio da forze potenti con la capacità di influenzare e controllare la popolazione. Mentre John va contro questo potere, si ritrova a combattere per la democrazia.

Poi, due storie che ci hanno appassionato nei mesi scorsi continuano con la seconda stagione. Stiamo parlando di Yellowjackets, il thriller con Melanie Lynskey e Christina Ricci su una squadra di giovani giocatrici di calcio che diventano le non-fortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote regioni selvagge del nord. La serie racconta le loro vicissitudini dopo l'accaduto e, contemporaneamente, le loro vite 25 anni dopo. Perché il passato non è mai passato veramente e ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito. Tra le new entry anche la star de Il Signore degli Anelli Elijah Wood, interprete di un detective che dà del filo da torcere al personaggio della Ricci. E di Mayor of Kingstown, registrata da Jeremy Renner prima del grave incidente che lo ha coinvolto a inizio anno. Co-ideato dallo stesso Taylor Sheridan di Yellowstone, il crime drama offre uno sguardo crudo sul tentativo della famiglia McLusky - mediatori politici a Kingstown, Michigan, dove il business della detenzione è l'unica industria fiorente - di portare ordine e giustizia in una città che non ne ha affatto. In questo caso il racconto riparte all'indomani della rivolta carceraria che ha sconvolto la cittadina.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Paramount+, le Serie TV in streaming a marzo 2023

Serie TV in prima visione

The English , Miniserie (8 marzo)

, Miniserie (8 marzo) Mayor of Kingstown , Stagione 2 (16 marzo, episodio settimanale)

, Stagione 2 (16 marzo, episodio settimanale) Un letto per due , Stagione 1 (17 marzo)

, Stagione 1 (17 marzo) Yellowjackets , Stagione 2 (24 marzo, episodio settimanale)

, Stagione 2 (24 marzo, episodio settimanale) Rabbit Hole, Stagione 1 (27 marzo, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Transformers: EarthSpark, Stagione 1 Parte 2 (6 marzo)

Proseguono