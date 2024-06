Outlander: I figli di Stephen Walters e Grant O'Rourke interpreteranno i ruoli dei loro padri nel prequel

News Serie TV

La nuova serie racconta le storie d'amore dei genitori di Jamie e Claire.

Curioso passaggio di testimone sul set di Outlander: Blood of My Blood, la nuova serie di Starz prequel del fortunato drama storico tratto dai romanzi di Diana Gabaldon. Da un video condiviso su Instagram dal profilo ufficiale di Outlander, si apprende che i figli degli attori Stephen Walters e Grant O'Rourke, che abbiamo incontrato tra la prima e la terza stagione della serie, interpreteranno le versioni fanciullesche dei loro personaggi, rispettivamente Angus Mhor e Rupert MacKenzie, nello spin-off.

La trama di Outlander: Blood of My Blood

Outlander: Blood of My Blood racconta due storie d'amore parallele ambientate in altrettante epoche diverse: quella tra Brian Fraser e Ellen MacKenzie (interpretati da Jamie Roy e Harriet Slater) nelle Highlands scozzesi d'inizio XVIII e quella tra Henry Beauchamp e Julia Moriston (Jeremy Irvine e Hermione Corfield) nell'Inghilterra della Prima guerra mondiale. Come si può intuire dai nomi, si tratta dei genitori di Jamie Fraser e Claire Beauchamp, i protagonisti di Outlander.

Angus Mhor è uno degli uomini di Dougal MacKenzie e un amico intimo di Jamie. In Outlander lo abbiamo visto condividere spesso momenti comici con Claire dopo il suo arrivo al castello dei MacKenzie. Rupert MacKenzie, invece, è un membro fedele dell'omonimo clan e il cugino di secondo grado di Jamie. Cugino di Colum e Dougal, lui è stato uno dei primi uomini incontrati da Claire subito dopo aver attraversato il cerchio di pietre.