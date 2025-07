Only Murders in the Building 5, ecco quando esce: Svelata la data d'uscita su Disney+

News Serie TV

Finalmente abbiamo una data d'uscita per la quinta stagione di Only Murders in the Building che, come sempre, partirà da un nuovo mistero e coinvolgerà tantissime guest star: ecco quando esce su Disney+ e tutto quello che c'è da sapere.

Disney+ ha finalmente svelato la data d'uscita della quinta stagione di Only Murders in the Building. La mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, tornerà, come di consueto, prima della fine dell'estate tenendoci compagnia con un nuovo mistero e i suoi personaggi sopra le righe. L'appuntamento è fissato per il 9 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. Per l'occasione, è stata diffusa anche la prima immagine della nuova stagione (che vedete sopra).

Only Murders in the Building 5: La trama ufficiale della nuova stagione

Le indagini di Charles, Oliver e Mabel, tre inquilini ficcanaso con la passione per il true crime, continuano e tornano nel cuore dell'Arconia, lo storico "building" che dà il titolo alla serie. Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, i tre investigatori in erba si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose.

Ricorderete, inoltre, che nel finale della scorsa stagione Sofia Caccimelio (Téa Leoni), moglie del misteriosamente scomparso Nicky “The Neck” Caccimelio, re delle lavanderie a secco di Brooklyn, aveva chiesto aiuto a Charles, Oliver e Mabel per ritrovare il marito. Il trio aveva rifiutato, affermando di occuparsi solo di omicidi avvenuti all'interno dell'Arconia. Ma la scoperta del cadavere aveva rimesso in gioco le cose: un nuovo caso li attende.

Il cast e le guest star

Anche questa volta, la serie non delude per quanto riguarda le guest star: Renée Zellweger, la già citata Téa Leoni. Logan Lerman, Bobby Cannavale, Christoph Waltz, Beanie Feldstein, Jermaine Fowler, Richard Kind, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler e molti altri. Dopo nomi importanti come Paul Rudd e Meryl Streep nelle scorse stagioni (Streep, tra l'altro, tornerà anche nella prossima), Only Murders in the Building si conferma ritrovo di star che vogliono mettersi in gioco. Tornano, inoltre, volti già noti come Michael Cyril Creighton, Da’Vine Joy Randolph e Nathan Lane.