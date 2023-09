One Piece parte bene e batte un record stabilito prima da Mercoledì e Stranger Things

News Serie TV

La serie sui pirati basata sul manga di successo e sull'omonimo anime debutta superando un risultato raggiunto da poche serie Netflix prima d'ora.

La serie live-action di One Piece, per ora, sembra una scommessa vinta. Oltre ad aver collezionato recensioni positive da parte della critica e ad essersi guadagnata l'approvazione del fedele pubblico affezionato al manga e all'anime su cui è basata, ha raggiunto anche un nuovo significativo record su Netflix. Si tratta di un primato finora detenuto da serie di successo come Mercoledì e Stranger Things, quindi sicuramente importante.

One Piece: Debutto da record

Arrivata in streaming lo scorso 31 agosto, One Piece è l'adattamento dell'omonimo manga giapponese di Eiichiro Oda a cura di Matt Owens e Steven Maeda. Racconta l'avventuroso viaggio di Monkey D. Luffy, un giovane che ha sempre sognato una vita di libertà e parte dal suo piccolo villaggio per alla ricerca di un leggendario tesoro. Nei primi giorni d'uscita, la serie ha raggiunto la prima posizione della Top 10 di Netflix in ben 84 Paesi diversi del mondo. Ha battuto così le serie di successo Mercoledì e Stranger Things che nella prima settimana d'uscita si erano classificati al primo posto in 83 Paesi.

Spezzata la maledizione del live-action?

I giudizi dei fan sono piuttosto positivi, tanto che c'è chi già crede che questo adattamento abbia finalmente spezzato la "maledizione" che affligge i live-action basati su anime di successo, finora tutti poco convincenti. È il caso di titoli famosi come Cowboy Bebop e Deathnote, stroncati dalla critica e dai fan e ben presto cancellati da Netflix. Stando a questi primi numeri, One Piece - è il caso di dirlo - naviga in ottime acque. Il merito è anche del creatore del manga Eiichiro Oda coinvolto in ogni fase dei lavori di trasposizione. In una lettera aperta, il Maestro Oda aveva dichiarato: "C'è voluto molto lavoro… gli sforzi degli attori, la ricostruzione degli edifici e dei costumi, la realizzazione delle situazioni in modo che potessero funzionare solo dal vivo, i dialoghi… e l'impegno di tante persone che hanno lavorato insieme era già qualcosa di bello. Sono sicuro che alcuni punteranno il dito contro quel personaggio che manca, o quella scena che è stata omessa, o le differenze rispetto al manga. Ma sono sicuro che queste critiche arriveranno da coloro che amano One Piece".