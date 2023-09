One Piece, i fan sono avvisati: Ecco cosa non devono aspettarsi dalla serie tv

News Serie TV

Lo showrunner di One Piece, nuova serie live-action disponibile su Netflix, ha spiegato perché il pubblico non dovrebbe aspettarsi una relazione tra Nami e Zoro in futuro: esiste un motivo ben preciso.

One Piece è ila serie del momento, disponibile in streaming su Netflix con una prima stagione che ha già catturato l'interesse del pubblico. Basata sull'omonimo manga di Eiichiro Oda, la Serie TV segue le avventure della ciurma di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), alla ricerca dell'omonimo tesoro dei pirati. A dispetto dei comment che si stanno accumulando in giro per i social, lo showrunner Steven Maeda ha precisato sin da subito cosa i fan non dovranno mai aspettarsi dallo show, qualora ottenesse il semaforo verde per una o più stagioni successive. Di cosa si tratta?

One Piece, lo showrunner avvisa: Non aspettatevi una storia d'amore tra Nami e Zoro

Nonostante la chimica tra i due interpreti Emily Rudd e Mackenyu, lo showrunner ha già avvisato i lettori di TVLine e tutto il pubblico interessato a One Piece di non affezionarsi a una potenziale love story tra Nami e Zoro, perché non accadrà. Un avviso di precauzione per tutti quelli che, dopo la visione della prima stagione, già sognano uno sviluppo romantico tra i due personaggi. Ebbene no, stando alle parole di Maeda non accadrà e, anzi, pare che tutta quella chimica non fosse neppure prevista inizialmente. Lo showrunner ha raccontato che in principio era stata imposta una regola di non-romanticismo da parte del creatore del manga Eiichiro Oda quando è stato possibile tramutarlo in una serie tv live-action. Una vera e propria direttiva dall'alto, che gli showrunner non hanno potuto ignorare:

Una delle regole dell'autore del manga Eiichiro Oda riguardava i rapporti sentimentali nell'equipaggio. È sempre stato un no, per quanto riguarda il manga e la serie live-action. Avevano una grande intesa insieme, ma non era certamente questa l'intenzione. Una delle cose divertenti del guardare la televisione è ciò che leggi e ciò che porti in tavola quando guardi uno spettacolo.

Una chimica, quella tra Emily Rudd e Mackenyu, non voluta e quindi neppure cercata, ma che invece è ben evidente. Purtroppo, per volontà del creatore del manga, quella scintilla è destinata a scomparire perché non ci sarà mai un'offerta romance da parte di Nami e Zoro. Del resto non è stato semplicissimo scegliere attori e attrici adatti al ruolo. A raccontare di più è stato il regista Marc Jobst in un'intervista con Screen Rant, ammettendo di aver avuto difficoltà a scegliere il viso giusto da associare ad ogni personaggio.

Volevamo attori che avessero cuore, che avessero calore, e con i quali potessimo costruire insieme. Dovevamo sentire che ci fosse una sorta di chimica, perché questa è magia. Non è qualcosa che puoi creare dal nulla. Non importa quanto siano valide le sceneggiature, quanto siano performanti i set o quanto io sia bravo come regista: se non hai quello, allora non puoi crearlo dal nulla.