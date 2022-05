Obi-Wan Kenobi, uno spin-off per Darth Vader è possibile? Risponde Hayden Christensen

News Serie TV

Alla vigilia dell'arrivo della miniserie Obi-Wan Kenobi su Disney+, Hayden Christensen risponde a una domanda dei fan: sarà possibile in futuro vedere una serie spin-off proprio su Anakin alias Darth Vader?

Mancano poche ore alla partenza su Disney+ della miniserie Obi-Wan Kenobi, ma qualcuno già si domanda se in futuro sarà possibile uno spin-off tutto dedicato a Darth Vader alias Anakin Skywalker. Rimane uno dei personaggi più iconici della saga di Star Wars, e dopotutto Hayden Christensen è felicissimo di essere tornato a interpretarlo, dopo averlo fatto vent'anni or sono nei prequel di George Lucas. L'attore ha risposto a Digital Spy sulle possibilità di uno spin-off di questo tipo. Leggi anche Star Wars Obi-Wan, Hayden Christensen: "Darth Vader è un grande onore"

Uno spin-off per Darth Vader a partire da Obi-Wan Kenobi? Hayden Christensen possibilista

La Disney, tra Marvel e Lucasfilm, è diventata specialista nel cosiddetto world building, nella connessione di più narrazioni che definiscono un universo: quando si parla di Star Wars, non c'è solo molto da costruire, ma anche tanto da cui pescare. Darth Vader è entrato nell'immaginario collettivo sin dal primo Guerre Stellari nel 1977, ed è normale che, con lo sfogo delle serie in streaming su Disney+, qualcuno pensi che la miniserie Obi-Wan Kenobi non sia sufficiente a contenerlo. Tanto più che il mattatore di quest'ultima è proprio l'Obi-Wan di Ewan McGregor. Ma in caso di futuri spin-off, Hayden Christensen, cioè Anakin Skywalker negli ultimi vent'anni, è a disposizione, come spiega a Digital Spy.

Se si presentasse l'opportunità, sarei totalmente a favore. Per me è un personaggio molto complesso, c'è tanto di lui che si può esplorare ancora. Se i piani alti ne avessero l'intenzione, sarei entusiasta di farlo.