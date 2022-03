Obi-Wan Kenobi posticipata: Ecco la nuova data d'uscita della serie di Star Wars

News Serie TV

Lo ha annunciato Ewan McGregor in persona in un video postato sui canali ufficiali di Lucasfilm: la serie arriverà su Disney+ più tardi del previsto (ma con una sorpresa).

Disney+ ha affidato a un maestro Jedi in persona un annuncio piuttosto importante: Obi-Wan Kenobi, l'attesa nuova serie ambientanta nell'universo di Star Wars che vedrà tornare Ewan McGregor nei panni del famoso personaggio che ha interpretato già in passato, cambia data d'uscita. Arriverà su Disney+ venerdì 27 maggio e non mercoledì 25 maggio, come precedentemente annunciato. Si tratterà di aspettare soltanto due giorni in più, ma l'attesa sarà ripagata da una sorpresa: il giorno d'uscita saranno disponibili ben 2 episodi. Guardate qui sotto il video annuncio.

L'annuncio di Ewan McGregor: Obi-Wan Kenobi si sposta al 27 maggio

Questo cambiamento ci coglie un po' di sorpresa, visto che soltanto pochi mesi fa Disney+ aveva deciso di spostare dal venerdì al mercoledì tutti i nuovi episodi delle sue serie di punta in modo da evitare lo scontro diretto con le uscite degli altri servizi di video in streaming, quasi tutte fissate tatticamente al venerdì, alle porte del fine settimana. Il primo titolo importante a inaugurare questa tendenza su Disney+ era stata la serie Marvel Loki, uscita lo scorso 9 giugno e poi tornata con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 14 luglio.

Lo scontro sarà con Stranger Things 4!

Ci viene da pensare che questa volta Disney+ abbia invece deciso di sfidare senza paura i suoi competitor, e che competitor! Se il 27 maggio vi sembra una data già sentita, infatti, è perché nello stesso giorno sarà rilasciata su Netflix la prima parte dell'altrettanto attesa quarta stagione di Stranger Things. La Forza si scontrerà insomma con il Sottosopra: uno scontro che sarà davvero all'ultimo sangue, considerato che i fan di entrambe le serie sono agguerritissimi.

La trama e il cast della nuova serie di Star Wars

La storia di Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Ritornerà infatti anche Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader a cui si uniranno diversi nuovi attori come Moses Ingram (La regina degli scacchi) che sarà Reva, una nuova temibile nuova cattiva, Indira Varma (Il Trono di Spade) e Rupert Friend (Homeland).