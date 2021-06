Disney+ sposta al mercoledì il debutto delle sue serie originali dopo il successo di Loki

News Serie TV

I numeri record del primo episodio della serie con Tom Hiddleston hanno convinto il servizio di video in streaming a rivoluzionare il proprio calendario.

Il mercoledì è il nuovo venerdì, almeno per Disney+. Il servizio di video in streaming ha deciso di abbandonare il venerdì come giorno per lanciare le sue nuove serie originali a favore del mercoledì, un giorno infrasettimanale sicuramente meno affollato. A metterci lo zampino è stato addirittura il dio dell'inganno, visto che la decisione è stata presa sulla scia del record raggiunto da Loki, il miglior debutto di una serie Marvel sul servizio di video in streaming.

Disney+: Come cambierà il calendario dopo il debutto record di Loki

Loki, che ha debuttato lo scorso 9 giugno, in un solo giorno ha attirato 890mila famiglie soltanto negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere Deadline riportando i dati forniti da Samba TV. La serie con Tom Hiddleston ha superato in ascolti di gran lunga le due serie Marvel già disponibili, vale a dire The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision che nella loro giornata di debutto avevano convinto rispettivamente 759mila famiglie e 655mila. La scelta del mercoledì, dunque, si è rivelata particolarmente fortunata (considerato anche che il venerdì è la giornata scelta di solito da Netflix e da altri servizi di video in streaming per il debutto delle serie più attese e più famose). La decisione di Disney+ non interesserà i film, che quindi continueranno ad essere rilasciati di venerdì, ma soltanto le serie tv a partire dal prossimo 1° luglio. La prima data a slittare sarà quella della serie animata Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!, spostata da venerdì 2 luglio a mercoledì 7.