Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram e i timori per il razzismo

Moses Ingram interpreta l'Inquisitrice Reva in Star Wars Obi-Wan Kenobi su Disney+ dal 27 maggio: rappresenta un nuovo membro di colore nel cast, ma la Lucasfilm l'ha messa in guardia su quello che potrebbe aspettarla online...

Nonostante Star Wars sia pur sempre una saga che ha ospitato il Lando Carlissian di Billy Dee Williams, anche alla vigilia di Obi-Wan Kenobi, la miniserie dal 27 maggio su Disney+, la Lucasfilm teme aggressioni a sfondo razzista verso Moses Ingram: l'attrice nella serie interpreta l'Inquisitrice Reva, al comando del Darth Vader interpretato ancora una volta da Hayden Christensen. Moses ha raccontato a The Independent che la Disney l'ha messa in guardia sulle conseguenze della grande esposizione che sta per avere... Leggi anche Obi-Wan Kenobi potrebbe avere una seconda stagione? Ewan McGregor ha le idee chiare

Star Wars Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram alias Reva pronta alle minacce razziste

Dopo che John Boyega e Kelly Marie Tran, tra gli interpreti della nuova trilogia cinematografica di Star Wars, sono stati fatti sui social oggetto di molestie o persecuzioni a sfondo razzista, la Lucasfilm / Disney si è a quanto pare sentita in dovere di mettere in guardia anche Moses Ingram, interprete di Reva in Obi-Wan Kenobi, tra poco su Disney+. L'attrice ha spiegato a The Independent questa circostanza:

La Lucasfilm me l'ha anticipato, mi hanno detto che questa cosa sfortunatamente potrebbe accadere. "Ma siamo qui per aiutarti: facci sapere quando succede". Deborah Chow [la regista della serie, ndr] si è adoperata affinché mi sentissi a mio agio nel lavoro, ma naturalmente ci sono sempre sacche d'odio. Io comunque non ho problemi a usare "Blocca". [...]

Obi-Wan porterà alla galassia una diversità che non penso abbiamo mai visto. Per me, era pure ora. Parlare di droidi e alieni, senza parlare delle persone di colore, non ha molto senso. Siamo nel 2022, no? Siamo appena all'inizio di quel cambiamento. Ma cominciare è già meglio che niente.