Obi-Wan Kenobi potrebbe avere una seconda stagione? Ewan McGregor ha le idee chiare

La nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, in arrivo il 27 maggio su Disney+, è stata concepita come una miniserie ma, forse, potrebbe continuare. O almeno se lo augura il protagonista.

Cresce l'attesa in vista del debutto ormai imminente di Obi-Wan Kenobi, la serie ambientata nell'universo di Star Wars che riporterà Ewan McGregor e Hayden Christensen nuovamente negli iconici panni del famoso maestro Jedi e di Anakin Skywalker/Darth Vader. Neanche il tempo di vedere però i primi due episodi, in arrivo il 27 maggio su Disney+, che ne resteranno solo 4, visto che la serie è stata concepita come una miniserie lunga 6 episodi. I fan, naturalmente, di Obi-Wan non ne hanno mai abbastanza e, ancora prima dell'uscita della serie, sperano che Lucasfilm ci ripensi e ordini una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi. È una possibilità concreta? Entertainment Weekly lo ha chiesto agli addetti ai lavori e il più entusiasta all'idea è sembrato proprio il protagonista Ewan McGregor.

Obi-Wan Kenobi e le possibilità di una seconda stagione

"Quando si tratta di pensare a queste storie, le pensiamo sempre come storie complete con un inizio, una parte centrale e una fine. Questa è la tradizione che anche George Lucas ha portato avanti. E così ci siamo mossi in questo senso, con un personaggio che abbia una sua storia, una propria narrativa e un proprio viaggio che si colloca tra Episodio III ed Episodio IV", ha spiegato lo sceneggiatore Joby Harold. Anche la regista Deborah Chow è stata d'accordo parlando di "una grande storia completa con un inizio, una parte centrale e una fine". Più possibilista è stata la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy dicendo: "Sicuramente è qualcosa di cui stiamo parlando". Il motivo, ha spiegato Kennedy, è che il progetto è stato davvero motivo di gioia per tutte le persone coinvolte: "Ewan si è divertito moltissimo. Hayden si è divertito moltissimo. Quindi sicuramente da quel punto di vista tutte le persone coinvolte vorrebbero che la cosa non finisse qui. Ma dobbiamo davvero riflettere bene: perché dovremmo farlo? Se dovessimo decidere di fare qualcosa di più con il personaggio di Obi-Wan, dovremmo davvero rispondere alla domanda 'perché'?".

Ewan McGregor continuerebbe (anche per amore dei fan)

Ewan McGregor è la persona che però più di tutte vorrebbe che la serie continuasse. Pur ammettendo che la storia è decisamente autoconclusiva, l'attore ha detto che gli piacerebbe continuare a indossare i panni del Maestro Jedi in una seconda stagione. "Mi sono divertito moltissimo a lavorare con Deb, e gli attori con cui abbiamo lavorato sono stati fantastici, come anche la troupe. È stato meraviglioso lavorarci. Non vedevo l'ora di andare al lavoro ogni giorno, e su lunghe produzioni come questa è già qualcosa. Ho adorato l'esperienza fino alla fine", ha detto.

Ciò che lo spingerebbe a continuare, inoltre, ha a che fare con il fatto che un progetto del genere sarà sicuramente apprezzato da molti fan. "C'è qualcosa di molto bello nel fare un lavoro che sai che le persone vedranno. Ho passato molto tempo nella mia carriera a fare film che pochissime persone hanno visto, e c'è qualcosa di bello nell'andare a lavorare quando sai che hai già un pubblico". C'è qualcosa, in particolare, che lo rende particolarmente entusiasta. "Sembra un po' pretenzioso, ma è bello rendere felici le persone. È bello sapere che con tutti i nostri sforzi nel realizzare questa serie Obi-Wan Kenobi saranno ripagati da fan entusiasti. Penso che non rimarranno delusi. Forse qualcuno lo sarà, ma non si può accontentare tutti. Però sapere che le persone saranno felici grazie al nostro lavoro è una bella sensazione", ha concluso l'attore.