Obi-Wan Kenobi: Mark Hamill dà il benvenuto al giovane Luke Skywalker!

Nella nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars Obi-Wan Kenobi l'attore Grant Feely interpreterà il piccolo Luke: ecco come l'ha accolto il suo storico interprete.

Il primo trailer di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars attesa in streaming il prossimo 25 maggio, ha subito svelato diverse anticipazioni facendoci ritrovare l'amato personaggio di Obi-Wan - interpretato nuovamente da Ewan McGregor - ma anche un altro dei personaggi iconici della saga, Luke Skywalker. Siccome la serie è ambientata circa 10 anni dopo i fatti della trilogia prequel e quindi del film Star Wars: La Vendetta dei Sith, Luke Skywalker è ancora soltanto un bambino. Il ruolo, come confermato da The Hollywood Reporter, è stato quindi affidato al giovanissimo Grant Feely che però ha subito incassato l'approvazione e gli auguri di Mark Hamill, lo storico interprete di Luke.

Star Wars: Gli auguri di Mark Hamill al nuovo Luke

Come è noto, Mark Hamill ha interpretato l'iconico Jedi nella trilogia originale di Star Wars a partire dal 1977 e poi è tornato ad essere Luke decenni dopo nella trilogia sequel ricoprendo un ruolo chiave nel film del 2017 Star Wars: Gli ultimi Jedi. Due anni fa ha partecipato con un cameo a sorpresa nella serie The Mandalorian apparendo ringiovanito tramite effetti speciali nel finale della seconda stagione. In quell'occasione, come pure in seguito nello spin-off di The Mandalorian The Book of Boba Fett, il suo personaggio è stato ricreato tramite tecniche simil deep fake, utilizzando cioè altri attori (prima Max Lloyd-Jones e poi Graham Hamilton) con il suo volto ringiovanito.

Grant Feely looks like a perfect Luke Skywalker and I am wishing him all the very best!#TheForceIsWithFeely https://t.co/FOMDPEeht9 — Mark Hamill (@HamillHimself) March 15, 2022

Nel caso di Obi-Wan Kenobi, naturalmente, nessun effetto speciale sarebbe stato in grado di ringiovanire così tanto Hamill facendolo diventare un bambino di 10 anni. Ecco allora Grant Feely che si è guadagnato ben presto la benedizione dello storico interprete di Luke. "Grant Feely sembra un Luke Skywalker perfetto e gli auguro il meglio", ha scritto Mark Hamill su Twitter condividendo una foto del giovane attore (che, per la cronaca, prima di Obi-Wan Kenobi risulta apparso soltanto in un'altra serie, Creepshow) lanciando anche l'hashtag #TheForceIsWithFeely.

Obi-Wan Kenobi: La trama e le anticipazioni del trailer

La storia di Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Nella nuova serie il maestro e il suo allievo molto probabilmente si incontreranno di nuovo visto che è previsto il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin/Darth Vader. Nel primo trailer, inoltre, abbiamo visto Obi-Wan nascondersi tra le dune di Tatooine mentre l'Impero dà la caccia a tutti i Jedi sopravvissuti. Abbiamo notato che il Maestro Jedi veglia da lontano sul giovane Luke che gioca fingendo di essere un pilota e indossa occhiali che ricordano quelli che suo padre, Anakin, indossava da ragazzo ne La minaccia fantasma. Non sappiamo quanto spazio avrà il personaggio del giovane Luke nella nuova serie ma Grant Feely non può che considerarsi fortunato a portare avanti un'eredità così importante.