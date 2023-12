Non ci resta che il crimine - La serie: intervista ai registi Massimiliano Bruno e Alessio Maria Federici

News Serie TV

Se la Trilogia del crimine portava la firma soltanto di Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine - La serie, che ha appena esordito su Sky, ha chiamato rinforzi, vista la grandezza del progetto, e ad aiutare il regista è arrivato Alessio Maria Federici. Abbiamo intervistato i due registi.

Ha debuttato ieri sera su Sky e in streaming su NOW, ed è possibile vederla on demand, una serie tv che si rifà alla cosiddetta Trilogia del Crimine, iniziata nel 2019 con Non ci resta che il crimine, proseguita nel 2020 con Ritorno al crimine e conclusa nel 2022 con C'era una volta il crimine. La serie, giustamente intitolata Non ci resta che il crimine - La serie, segue cronologicamente gli avvenimenti del capitolo conclusivo, anche se parlare di cronologia non ha molto senso, dal momento che i film parlano di viaggi nel tempo, ma quando incontriamo ancora una volta Moreno, Giuseppe e Claudio, hanno già vissuto le avventure di cui noi spettatori siamo stati testimoni.

Articolata in sei puntate, Non ci resta che il crimine - La serie riporta la banda nel 1970, anno in cui è nato Giuseppe (Gian Marco Tognazzi), che ha appena scoperto di essere stato adottato dopo aver trovato una foto della sua vera mamma con in braccio un neonato. Claudio (Giampaolo Morelli) e Moreno (Marco Giallini) decidono di seguirlo, per trovarsi nel bel mezzo della rivoluzione studentesca e del cosiddetto Golpe Borghese. Mix di generi proprio come la trilogia cinematografica, la serie porta la firma anche di un altro filmmaker, scelto personalmente da Massimiliano Bruno. Si tratta di Alessio Maria Federici, che è stato felicissimo di entrare nella "famiglia". Abbiamo intervistato i due registi in occasione della presentazione del primo episodio della serie e con loro abbiamo parlato innanzitutto del decennio che fa da sfondo alla vicenda.